Fuego amigo: por qué la peor oposición a Milei son los propios mileístas

Nada de lo que pueda planear el peronismo resulta hoy tan peligroso para el Gobierno como lo es la oposición que surge de sus propias entrañas: para Javier Milei, la peor amenaza de estos días la encarnan algunos mileístas. Figuras de su espacio que, como Patricia Bullrich, el ejemplo más reciente, se animan a enfrentarlo y dejarlo en ridículo y en evidencia. La jefa de los senadores libertarios viene de protagonizar una serie de encontronazos que alcanzaron su clímax tras la presentación del proyecto de Presupuesto 2027 en el Congreso. Advertida de que esa normativa incluía un nuevo ajuste encubierto en el área de Discapacidad, Bullrich levantó la voz, exigió que no la trataran “de tonta” -ya que a ella le tocaba negociar en la Cámara alta para que la ley saliera- y musicalizó su reclamo en las redes con un hit de Lali Espósito, la artista más odiada por el Presidente. Sorprendido, Milei agachó la cabeza y dijo que no le molestaba ni el gesto de autonomía ni la canción.

Pero el fuego amigo de Bullrich no es una excepción dentro del espacio. Allí está la diputada Marcela Pagano, ya fuera de La Libertad Avanza, quien se convirtió en los últimos tiempos en una denunciadora serial de la gestión Milei y de sus escándalos, empezando por el de Adorni y terminando con las sospechosas compras de alimentos en la Quinta de Olivos que habrían beneficiado al entorno de la hermana presidencial. Y ni hablar de Victoria Villarruel, la primera que, desde su cargo de vice, se posicionó como una crítica feroz del oficialismo y hasta cruzó la línea roja de poner en duda la estabilidad psíquica de su compañero de fórmula. “Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica”, dijo.

La carencia de un outsider como Milei es que no cree en la construcción política ni en el diálogo. Las consecuencias empiezan a observarse en su propio espacio.