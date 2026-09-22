El video viral de Joaquín Levinton bajo el efecto de alguna sustancia

Una secuencia del show de Turf en la Fiesta Nacional del Pomelo, celebrada el sábado 19 de septiembre en Laguna Blanca, Formosa, sacó a Joaquín Levinton del centro de la conversación musical y lo convirtió en tema de debate en redes. Los fragmentos muestran al cantante sobre el escenario. Sus expresiones faciales, movimientos y actitud llamaron la atención de algunos usuarios, que compartieron las imágenes con comentarios de sorpresa y preocupación.

En los comentarios, usuarios sostuvieron que Levinton parecía estar bajo el efecto de alguna sustancia. Otros se detuvieron en sus gestos y en su rostro, y expresaron preocupación por cómo se lo veía. Esas reacciones crecieron a medida que el recorte pasó de una cuenta a otra. Una cuenta calificó su actitud de “alarmante” y la otra destacó la inquietud de sus seguidores. Las imágenes muestran un momento del recital, sin el desarrollo completo de lo que sucedió sobre el escenario.

La actuación formó parte de la 42ª edición de la Fiesta Nacional del Pomelo, realizada el 19 y 20 de septiembre. Turf integró la grilla de la primera jornada junto con otros artistas. La celebración combinó espectáculos musicales, gastronomía, artesanías y una feria en el predio de Laguna Blanca. La difusión posterior desplazó el foco desde ese recital hacia unos segundos de la presencia escénica de su cantante.

El músico atravesó meses intensos antes de presentarse en Formosa. Tras sufrir un infarto en diciembre de 2025, contó que fue operado de las cuerdas vocales. En una entrevista publicada en abril explicó que había vuelto a tocar mientras recuperaba la voz y que debía compartir más partes cantadas con sus compañeros. Esos antecedentes también aparecieron en publicaciones sobre el video, junto con mensajes de inquietud por el cantante.

La viralización volvió a mostrar cómo unos segundos de un recital pueden imponerse sobre el show entero. Mientras Turf repasaba sus canciones ante el público de la fiesta, en las redes la conversación se concentró en el primer plano de Levinton. Por ahora, lo que circula son imágenes breves y las interpretaciones que hicieron quienes las compartieron.