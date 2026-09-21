Marcelo Tinelli: denuncia show

Marcelo Tinelli volvió a poner su vida privada en el centro de una pantalla. Prime Video presentó el tráiler de la segunda temporada de “Los Tinelli”, que se estrenará el 30 de septiembre, y el adelanto confirma la fórmula que repite desde hace años: convertir los episodios más incómodos de su vida en argumentos de venta.



La nueva temporada llega para Marcelo después de un año sin pantalla fija ni programa propio, pero con dos asuntos que lo mantuvieron en el ojo de la tormenta: la denuncia de su hija Juana por una presunta amenaza telefónica y el noviazgo con Milett Figueroa, marcado por separaciones y reconciliaciones que mantienen la historia vigente, pese a que cada vez tenga menos resonancia.



El caso de Juana aparece como el thriller central. En el avance, ella afirma: “Me acaban de amenazar”, pero asegura que no fue la primera que recibió. A su vez, se incorpora una frase de Candelaria que cambia el panorama: “¿Si esto es una mentira de Juana?”. Vale destacar que el episodio en la vida real terminó archivado por la Justicia el último 24 de marzo por falta de elementos probatorios suficientes. Gustavo Scaglione, a quien Juana había mencionado, negó haber participado y calificó de falsa la acusación.

Todo ese episodio generó que Tinelli postergara las grabaciones de su reality y poco después terminó levantando “Estamos de paso”, el streaming que conducía en Carnaval. Ahora, aquello que había interrumpido su exposición reaparece convertido en contenido para vender la segunda temporada.

Toma dos

El tráiler a su vez recupera la frase de Tinelli: “Nos hemos separado con Milett”, pronunciada en su streaming y la enlaza con escenas de viaje, discusiones y un encuentro en Perú con la familia de la modelo. La relación, que ambos volvieron a mostrar públicamente, permanece dentro del relato como una historia nunca del todo cerrada. También aparece Martha Valcárcel, madre de Milett, en un registro místico que ella misma intenta despejar: “Ojo que no soy macumbera”.



De esta manera y a cuentagotas, Tinelli encontró un formato permanente. Familia, parejas, conflictos y escándalos pasan a funcionar como capítulos de una misma construcción. En “Los Tinelli”, la intimidad se convierte también en producto. El problema reside en que su grupo más cercano no está convencido del rumbo elegido. Por eso, familiares del primer cordón de intimidad, como Francisco y Lorenzo, no son parte del programa, como tampoco sus ex parejas Paula Robles y Guillermina Valdés, quienes en el momento de mayor éxito del ex conductor sí lo acompañaban y cortejaban desde el costado de la pista central de su “Bailando por un sueño”.