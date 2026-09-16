Qué hay detrás del disparatado plan de "Cristina candidata"

Una conferencia de prensa de sus abogados le bastó a Cristina Fernández de Kirchner para volver a ocupar, por algunas horas, un lugar central dentro del peronismo. Los letrados de la ex presidenta avisaron que apelaron su condena por corrupción ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y dijeron que harán todo lo posible para que pueda ser candidata en las próximas elecciones. Un pequeño “operativo clamor” que se complementó con la modesta agitación en las redes que desplegaron La Cámpora y otros partidarios de la jefa. Pero ¿qué hay de concreto detrás de la movida?

Lo cierto es que en el mundillo de los juristas coinciden en que se trata de un disparate: aun si la ONU le diera la razón, esa postura no podría dar marcha atrás lo actuado por la Justicia argentina en todas sus instancias, incluida la Corte Suprema. Dicho de otro modo: CFK apeló ante un organismo que carece de potestad para revertir su encarcelamiento en la causa Vialidad. Pero no es que no lo supiera, sino que la intención de fondo era otra: salir a celebrar si las Naciones Unidas objetaran su condena, instalarse como candidata para condicionar a su adversario interno Axel Kicillof y gritar “proscripción” en el momento en que la Justicia argentina lógicamente le prohibiera esa jugada. En ese caso, adelantan en su entorno, el plan sería instalar al candidato al vice de la fórmula como su legítimo heredero y enfrentarlo a Kicillof en las PASO, que a esta altura, según descuentan en el peronismo, se mantendrían en pie.

La incendiaria maniobra de la ex presidenta vuelve a confirmar algo de lo que dio sobradas muestras mientras estuvo en el poder: su desprecio por las instituciones y la Justicia.