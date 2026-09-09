La sugestiva imagen que compartió Santiago Caputo: ¿salvó a Milei del abismo?

Santiago Caputo volvió a hablar sin escribir una palabra. El asesor publicó en X una ilustración enigmática de dos hombres al borde de un precipicio: uno parece sostener al otro antes de la caída. Después de recuperar centralidad en la cadena nacional sobre Malvinas, el mensaje pareció dirigido a Javier Milei: sin su intervención, el Gobierno podía terminar en el abismo.

El posteo fue realizado el 6 de septiembre, tres días después del discurso presidencial. La imagen tiene una historia precisa: es una ilustración de Sidney Paget para “El problema final”, el relato de Arthur Conan Doyle en el que Sherlock Holmes enfrenta al profesor Moriarty junto a las cataratas de Reichenbach.

La escena admite una lectura más oscura que la del rescate. Holmes y Moriarty forcejean y ambos son dados por muertos. Caputo puede mostrarse como quien sostiene a Milei, pero también deslizar otra advertencia: si él cae, el Presidente puede caer con él.

El metamensaje completa una secuencia. El 25 de agosto, en medio de versiones sobre su pérdida de influencia, Caputo había compartido una frase en inglés sobre la capacidad de anticipar una catástrofe que los demás no ven. “Supongo que me sentaré aquí, en silencio y horrorizado, y observaré cómo se desarrolla el desastre exactamente como lo predije”, decía. Él sólo agregó: “Verdadero”.

La publicación coincidió con el avance de Santiago Oría, cineasta y custodio de la imagen presidencial. El vocero Adrián Ravier había admitido que Oría tenía cada vez más injerencia en la narrativa oficial. La aclaración sostuvo que Caputo no había sido desplazado, pero dejó expuesta la competencia entre dos equipos por el relato de Milei.

La cadena de Malvinas modificó esa relación de fuerzas. El área de Caputo detectó la oportunidad abierta por una declaración de Donald Trump, impulsó el mensaje presidencial y trabajó en su elaboración con Cancillería, la SIDE y Legal y Técnica. También recomendó un tono medido, nacionalista y sin los insultos habituales.

En ese contexto, la ilustración funciona como una reivindicación personal. Caputo había advertido que observaría el desastre desde afuera; días después se mostró como el estratega que evitó la caída. Pero la referencia a Holmes contiene otra señal: el héroe y su enemigo terminan juntos en el vacío.