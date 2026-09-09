Encuesta: el 59,6 por ciento dice que "nunca votaría" a Milei

Javier Milei conserva el núcleo electoral más firme entre las tres figuras medidas, pero también enfrenta el techo más bajo. Una encuesta nacional de Alaska y Trespuntozero, realizada durante la última semana de agosto, reveló que el 59,6 por ciento de los consultados asegura que “nunca votaría” al Presidente en 2027.

El dato surge del capítulo “Pisos y techos electorales”. Para cada dirigente había cuatro respuestas posibles: voto seguro, voto probable, “nunca lo votaría” y no sabe.

Milei reúne un 27,5 por ciento de voto seguro, el registro más alto del cuadro. Otro 11,5 por ciento podría acompañarlo, por lo que su potencial electoral alcanza el 39 por ciento. En el extremo contrario aparece el 59,6 por ciento que descarta elegirlo y apenas un 1,4 por ciento que no tiene posición definida.

Axel Kicillof presenta una composición diferente. Sólo el 18,9 por ciento afirma que seguramente lo votaría, pero un 21,1 por ciento admite que podría hacerlo. La suma le da un techo del 40 por ciento, un punto por encima del mandatario. Su rechazo llega al 53 por ciento y el 7 por ciento no sabe.

Myriam Bregman queda cerca: tiene un 13,9 por ciento de voto seguro y un 24,9 por ciento de voto posible. Su potencial llega al 38,8 por ciento, mientras el 52,5 por ciento nunca la elegiría.

Los resultados no constituyen una simulación de primera vuelta. Cada candidato fue evaluado por separado y las cuatro respuestas suman cien para cada uno.

La paradoja para Milei es evidente: arranca con el piso más alto, pero casi seis de cada diez electores cierran de antemano la posibilidad de votarlo. Ese límite cobra relevancia ante una eventual segunda vuelta, en la que ampliar el apoyo más allá del núcleo libertario sería decisivo.

El relevamiento también muestra que el 37,5 por ciento aprueba la gestión y el 61,4 por ciento la desaprueba. Aunque el oficialismo registra una leve recuperación frente a las dos mediciones anteriores, Shila Vilker, directora de Trespuntozero, advirtió que la variación se mantiene dentro del margen de error.

El malestar ahora no se traduce automáticamente en respaldo opositor. Juan Courel, director de Alaska, lo vincula con el “ningunismo”: votantes que se alejan del Gobierno, pero no encuentran todavía un candidato que los represente. Kicillof supera por un punto el potencial de Milei, aunque no logra apropiarse de todo el descontento. El Presidente conserva la primera minoría más sólida, pero carga con una barrera electoral que condiciona su proyecto de reelección.