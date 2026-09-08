Qué dijo Chequeado sobre la imagen con IA que Milei subió de un shopping lleno

La imagen de un shopping repleto que Javier Milei compartió como señal de recuperación del consumo quedó bajo la lupa. Chequeado verificó que el escenario existe y corresponde al shopping Soleil, en Boulogne, partido de San Isidro. Sin embargo, detectó indicios compatibles con una modificación mediante inteligencia artificial.

El Presidente publicó la fotografía en X como prueba de una recuperación y para cuestionar a periodistas y encuestadores. La replicaron funcionarios y dirigentes oficialistas, entre ellos Martín Menem. El post superó 1,7 millones de reproducciones y reunió casi 10 mil “Me gusta”.

Chequeado comparó la escena con fotos actuales subidas por clientes a Google y redes sociales. La estructura del pasillo, la ubicación de los locales y distintos objetos coinciden con el Soleil. También identificó un automóvil azul visible en otras imágenes. El medio visitó el shopping y comprobó que el pasillo es real.

La verificación no permitió determinar cuándo fue tomada la foto. No existen elementos que prueben que corresponda al primer fin de semana de septiembre, como se afirmó.

Las dudas aparecen al observar figuras y objetos. Una mujer parece tener tres brazos; otra figura presenta una deformación en parte del rostro y debajo de un hombre ubicado en primer plano se ven tres pies, uno con un calzado diferente. También hay carteles con textos y tipografías poco definidos.

Chequeado analizó la foto con ZeroGPT, HiveModeration, AI or Not y TruthScan. Las herramientas arrojaron probabilidades de edición con IA de entre el 10 y el 60 por ciento. El sitio aclaró que los detectores no bastan para confirmar una manipulación y deben evaluarse junto con las anomalías visuales.

La conclusión fue prudente: la imagen pudo haber sido modificada con IA, pero no es posible establecer con qué objetivo. La intervención podría haber buscado mejorar su calidad o alterar personas y otros componentes de la escena.

El chequeo cuestionó el uso de una foto aislada como prueba de una mejora del consumo. Según el INDEC, las ventas en centros comerciales bajaron 4,9 por ciento interanual en junio y acumularon una caída del 2,7 por ciento en 2026. En supermercados retrocedieron 3,1 por ciento interanual y 2,8 por ciento en el año.