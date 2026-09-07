Con un posteo en instagram, Milei acusó al peronismo de ser funcional a Inglaterra

El discurso de Javier Milei sobre la soberanía de las Islas Malvinas, pronunciado por cadena nacional en medio de la escalada diplomática con el Reino Unido por el inicio de la explotación petrolera en el Atlántico Sur, produjo un fenómeno inusual en la política argentina. Si bien el peronismo respaldó el reclamo de soberanía, también cuestionó con dureza al Presidente, al que acusó de utilizar la causa Malvinas como una herramienta electoral y de incurrir en contradicciones con su propia trayectoria política.

Gobernadores, legisladores, exfuncionarios y dirigentes de las distintas vertientes del peronismo coincidieron en que la reivindicación sobre las islas constituye una política de Estado, aunque sostuvieron que Milei perdió autoridad moral para encabezar ese reclamo después de haber elogiado en otras oportunidades a Margaret Thatcher y de haber impulsado una política exterior considerada demasiado cercana a Estados Unidos. Las críticas se profundizaron pocas horas después de la cadena nacional, cuando el mandatario publicó en Instagram una imagen realizada con inteligencia artificial en la que una Unidad Básica peronista aparecía custodiada por la Guardia Real británica, una burla que generó una inmediata respuesta del justicialismo y de dirigentes de todo el arco opositor.

El discurso presidencial representó un giro respecto de las posiciones que Milei había expresado durante la campaña presidencial de 2023 y los primeros meses de su gestión. En la cadena nacional anunció un endurecimiento de las sanciones contra empresas que operen en las Islas Malvinas sin autorización argentina, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, el fortalecimiento de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y el envío al Congreso de un proyecto de ley para penalizar la explotación de recursos naturales en el archipiélago. Además, aseguró que la Argentina utilizará "todas las herramientas diplomáticas, jurídicas y económicas" para defender la soberanía nacional sobre las islas.

La respuesta más contundente dentro del peronismo llegó desde la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof publicó un extenso mensaje en sus redes sociales en el que acusó al Presidente de actuar con oportunismo político y recordó sus declaraciones de admiración hacia Thatcher. “El mismo Milei que ayer se llenaba la boca hablando de Malvinas es el que expresó públicamente su admiración por Margaret Thatcher. El que habla de soberanía es el que impulsó la extranjerización de nuestras tierras”, escribió el mandatario bonaerense y sostuvo que “la soberanía no se defiende con discursos improvisados ni con oportunismo electoral; se defiende todos los días, con políticas de Estado, con industria nacional, con ciencia, con defensa y con presencia en el Atlántico Sur”.

Por su parte, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también reapareció para fijar posición sobre el discurso presidencial. Desde sus redes sociales recordó que durante sus dos gobiernos la cuestión Malvinas fue sostenida como una política permanente de Estado en los organismos internacionales y cuestionó la credibilidad del Presidente. “Malvinas no admite conversos de ocasión”, escribió. Luego agregó: “Quien admiró a Margaret Thatcher, quien dijo que los isleños tenían derecho a decidir, quien relativizó la causa nacional durante años, ahora pretende dar lecciones de patriotismo”. La exmandataria sostuvo además que la recuperación de la soberanía requiere “diplomacia, integración regional y construcción de poder nacional”, y no “un acto de campaña envuelto en una bandera”.

El exministro de Defensa Agustín Rossi sostuvo que la cadena nacional mostró “una contradicción gigantesca” entre el pasado y el presente del Presidente. “Milei construyó su identidad política reivindicando a Margaret Thatcher y ahora intenta presentarse como el principal defensor de Malvinas. Los argentinos tienen memoria”, expresó en declaraciones radiales. Rossi también cuestionó que el Gobierno no hubiera fortalecido previamente la presencia militar y científica en el Atlántico Sur y sostuvo que la política de defensa “no puede reducirse a anuncios televisivos”.

Desde el Frente Renovador, Sergio Massa evitó confrontar directamente con el contenido del discurso pero cuestionó las contradicciones presidenciales. En un mensaje difundido por dirigentes de su espacio recordó que durante el debate presidencial de 2023 Milei calificó a Thatcher como “una de las grandes líderes de la historia de la humanidad”. “Las causas nacionales no admiten oportunismo”, fue la frase elegida por el massismo para resumir su posición.

Los intendentes del conurbano bonaerense también difundieron mensajes coordinados en defensa de la soberanía argentina. Fernando Espinoza afirmó que “Malvinas no puede convertirse en una operación de marketing”, Jorge Ferraresi sostuvo que “la defensa de la soberanía empieza defendiendo el trabajo argentino y la industria naval”, mientras Mayra Mendoza escribió que “no alcanza con ponerse la escarapela cuando durante años se admiró a quien ordenó hundir el Belgrano”.

La discusión política se intensificó cuando Javier Milei publicó en su cuenta oficial de Instagram una imagen creada con inteligencia artificial que mostraba una Unidad Básica peronista custodiada por miembros de la Guardia Real británica. La ilustración presentaba un tradicional local partidario con carteles del peronismo y banderas argentinas, mientras soldados con los uniformes rojos y los característicos gorros negros de la Guardia Real permanecían apostados en la puerta como si protegieran el edificio. El Presidente acompañó la imagen con una frase irónica dirigida al peronismo y la utilizó para acusar al kirchnerismo de mantener una posición “servil” frente al Reino Unido durante sus gobiernos. La publicación se viralizó rápidamente y desató un nuevo enfrentamiento político.

Dirigentes peronistas calificaron la publicación como una “burla” a una causa nacional. Axel Kicillof sostuvo que “es imposible tomarse en serio un discurso sobre Malvinas cuando horas después el Presidente convierte el tema en un meme de inteligencia artificial”. Cristina Kirchner compartió capturas de la publicación y escribió que “la causa Malvinas merece respeto, no provocaciones infantiles”. Desde Unión por la Patria afirmaron que la imagen “ridiculiza una política de Estado y banaliza una herida histórica del pueblo argentino”.

La controversia reabrió además un debate sobre las declaraciones históricas de Milei respecto de Malvinas. Durante la campaña presidencial había sostenido que la recuperación de las islas debía contemplar la opinión de quienes viven en el archipiélago, una postura que fue cuestionada por veteranos de guerra y por distintos sectores políticos. En los primeros meses de gobierno mantuvo una relación diplomática cercana con el Reino Unido y evitó confrontar públicamente sobre la soberanía. Por ese motivo, gran parte de la dirigencia justicialista interpretó el reciente discurso como un cambio de estrategia más que como una modificación de convicciones.