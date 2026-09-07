El misterio de la vecina de CFK

Jorge Antonio fue un empresario argentino que pagó de su bolsillo el terreno de Puerta de Hierro donde se levantó la casa del exilio del ex presidente Juan Domingo Perón, y en 1964, con un grupo de amigos, financió la construcción de la quinta 17 de Octubre. Era el director de Mercedes-Benz en la Argentina, no venía del sindicalismo ni de la política, y durante veinte años fue el principal financista del general. El peronismo conoce el arquetipo: un civil con capacidad económica que la usa para colaborar con el jefe político. Más de sesenta años después, esta figura reapareció en el barrio de Constitución. Una mujer vinculada al sindicato de la UOM compró un departamento justo debajo del que habita la ex presidenta Cristina Kirchner y los fantasmas sobre qué uso se le dará al inmueble recuerdan al afamado Jorge Antonio.

El 20 de agosto de 2025, dos meses después de que el Tribunal Oral Federal 2 le concediera la prisión domiciliaria a Cristina, María Soledad Calle escrituró a su nombre el departamento del primer piso de San José 1111 por 189.000 dólares, según el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires. Fuentes consultadas por NOTICIAS sostienen que el precio real que se habría pagado superaría los 250 mil dólares. Es la unidad ubicada debajo del departamento donde la ex presidenta cumple la condena por la causa Vialidad.

La pregunta que ninguna de las partes contestó todavía es para qué compró ese departamento. La nota original publicada por el diario La Nación revela que Soledad Calle no vive en el edificio y los vecinos no la conocen. Mucho menos la custodia apostada en la puerta que ve quiénes entran y salen todos los días del edificio. La sospecha que circula en tribunales y en el edificio apunta a que el primer piso funcione como extensión del segundo, una suerte de espacio de reuniones para aquellos que quieran visitar a Cristina Kirchner sin quedar registrados. Otra hipótesis es que el departamento podría usarse como plan B en caso de que Cristina tenga que mudarse cuando la Justicia remate el departamento donde vive hoy.

Allegados al secretario de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, que se mantiene en silencio desde que estalló el caso, sostienen que Calle no compró el departamento para Cristina Kirchner, ni con plata del gremio, ni para nadie de su entorno. Por el contrario, suman una nueva hipótesis sobre el uso que tendría: montar una fundación dedicada al estudio de modelos de desarrollo.

Perfil. Soledad Calle vive en Campana, provincia de Buenos Aires. Empezó su vida política en la Cámara de Diputados bonaerense, pasó por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia y en 2015 entró al Concejo Deliberante, donde presidió el bloque de La Cámpora durante cuatro años y encabezó la oposición al intendente Sebastián Abella.

Su ascenso fue vertiginoso y ocurrió en el exterior. En noviembre de 2022, en Ginebra, durante una reunión del Comité Ejecutivo de IndustriALL Global Union, una organización sindical internacional que representa a trabajadores de los sectores minero, energético e industrial en 140 países, la concejala de Campana asumió la copresidencia de la federación para América Latina y el Caribe. Calle llegó designada desde el gremio que conducía Furlán, sin haber sido electa por los afiliados. Dirigentes del secretariado metalúrgico que nunca accedieron a esos cargos lo tomaron como un agravio.

Semanas después de lo de Ginebra, en diciembre de 2022, Calle fundó USEM SA junto a Adalberto Raúl Braconi, que había trabajado en la Municipalidad de Zárate y en Nucleoeléctrica SA, la operadora de Atucha. La sociedad se creó para dar servicios financieros. Dos meses después, en febrero del 2023, se firmó el contrato entre la UOM y USEM, con vigencia hasta 2033: el sindicato le cedió a la empresa la administración del 80 por ciento de los aportes de sus 200.000 afiliados a cambio del 0,5 por ciento mensual sobre el monto administrado. Una denuncia presentada en la Justicia estima que USEM pasó a recaudar más de 100 millones de pesos por mes.

La denuncia la impulsaron opositores a Furlán de la seccional Zárate-Campana, con la presentación de la Fundación para la Paz y el Cambio Climático. El juez federal Julián Ercolini, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, allanó en marzo de este año la sede nacional de la UOM en Alsina al 400 y apuntó a Furlán y a Calle por administración fraudulenta, defraudación y asociación ilícita. La UOM fue intervenida por la Justicia y, en agosto, el interventor Alberto Biglieri suspendió el contrato entre el sindicato y USEM como medida preventiva y de conservación patrimonial.

Los querellantes aportaron al expediente los registros de 114 viajes internacionales de Calle entre 2010 y 2026, con destinos en Uruguay, Brasil, España, Estados Unidos, Francia y México. En este año, hasta el 27 de junio, fueron nueve: cinco a Francia, dos a México, uno a España y uno a Estados Unidos. En 2023 hubo once, entre ellos uno a Sudáfrica en junio para la Conferencia Política de Medio Término de IndustriALL. Un mes antes había estado en México, donde se fotografió con el entonces embajador Carlos Tomada.

Los opositores pidieron que la Dirección Nacional de Migraciones informe todos los movimientos de los investigados para cruzarlos con las fechas de transferencias, pagos y suscripciones del contrato con USEM. La denuncia suma dos propiedades a su nombre en Campana.

En la ampliación de esa presentación figura que personas vinculadas a USEM la identificaban como "la primera dama", en alusión a que sería amante de Furlán. Ella niega esas acusaciones y el entorno de Furlán dice que ese apodo era por su rol en el organismo internacional. Sostiene que la llamaban "la dama de la UOM" y que el apodo se lo puso Naldo Brunelli, el histórico titular de la seccional San Nicolás.

Problemas. De repente, una persona como Soledad Calle, que pasaba desapercibida, pasó a ocupar la primera plana de los diarios y su patrimonio quedó bajo la lupa, lo mismo que sus antecedentes y hasta su vida personal. Todo por haber comprado un departamento en Constitución. Un daño colateral mal calculado.

Calle niega todo. Sostiene que ella no compró el inmueble y que se trata de una disputa sindical y de poder, que la dejó a ella atrapada en el centro de una polémica. Niega también tener un cargo en la UOM y dice que tampoco es empleada de USEM. Es decir se devincula de todo lo que aparece registrado a su nombre.

Jorge Antonio nunca ocultó que la casa de Puerta de Hierro la había pagado él, y lo repitió durante cuarenta años en cada entrevista. La distancia entre aquella historia y esta cabe en dos preguntas que el expediente de Ercolini todavía no respondió. La primera: de quién era la plata que se usó para comprar el primer piso de San José 1111. Y la segunda: para quién está destinado ese inmueble.