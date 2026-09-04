Apareció muerto en extrañas circunstancias el ex subdirector de la Procuración

La muerte de Guillermo Alfredo Bellingi, exsubdirector general de la Procuración General de la Nación, sacudió a los tribunales federales. Tenía 55 años y debía sentarse en el banquillo veinte días después, junto con la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, por presuntas irregularidades en la compra de un edificio público.

El cuerpo fue encontrado el martes en la calle 8 entre 406 y 407 de Villa Elisa. Una persona que pasaba por la zona advirtió su presencia y llamó al 911. Bellingi tenía una herida de arma blanca en la parte baja del tórax, inclinada hacia el lado izquierdo.

Junto al cadáver hallaron un cuchillo tipo criollo, su vaina y una mochila. También permanecían allí su billetera, el celular y el reloj. En la revisión inicial no se observaron signos de defensa, otras lesiones ni faltantes entre sus pertenencias.

La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la UFI N°6 de La Plata. La hipótesis preliminar contempla una lesión autoinfligida, pero aún no fue confirmada. La autopsia y las pericias deberán determinar las circunstancias del fallecimiento.

Bellingi era licenciado en Economía y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata.

El exfuncionario había ocupado un puesto central en la administración de la Procuración durante la gestión de Gils Carbó. La investigación federal analiza la adquisición, en 2013, del inmueble de Perón 667, donde funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal. El organismo pagó $43.850.000.

Según la acusación, la licitación habría sido direccionada para favorecer al edificio elegido y permitir el cobro de comisiones millonarias. Un punto central fue la intervención de Juan Carlos Thill, medio hermano de Bellingi, que recibió $3 millones —unos US$500.000 de entonces— por asesorar a una inmobiliaria vinculada con la firma vendedora. Los investigadores sostienen que contratos relacionados con esas comisiones se firmaron antes de que la licitación fuera pública.

El juez federal Julián Ercolini elevó a juicio oral a Bellingi y Gils Carbó. El debate quedó en manos del Tribunal Oral Federal N°8 y la acusación está a cargo del fiscal Marcelo Colombo.

La investigación por la muerte avanza de manera independiente del expediente federal. Hasta ahora no hay una conclusión judicial que vincule el fallecimiento con el juicio. La cercanía temporal alimentó interrogantes, pero serán la autopsia y las pruebas las que deberán establecer qué ocurrió.