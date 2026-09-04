Santiago Caputo mandó a marcar a los que "lloren" tras la cadena de Milei

El discurso que Javier Milei pronunció por cadena nacional sobre las Islas Malvinas marcó un cambio de tono sin precedentes respecto de la posición que había sostenido durante buena parte de su gestión. En un mensaje de poco más de quince minutos, emitido en simultáneo por todos los medios, el Presidente dejó de lado su habitual confrontación política interna, habló de unidad nacional, reivindicó el reclamo histórico argentino sobre el archipiélago, calificó a los kelpers como una "población implantada", anunció sanciones contra las empresas que explotan petróleo en las islas sin autorización argentina y presentó una nueva estrategia geopolítica para el Atlántico Sur.

El contenido de la cadena generó una inmediata repercusión en la política, la diplomacia y el periodismo, donde aparecieron tanto elogios por el cambio de postura como fuertes cuestionamientos sobre las motivaciones y la oportunidad elegida por el Gobierno. Sobre esto último, el principal asesor de Casa Rosada, Santiago Caputo afirmó: "La totalidad de la gente llorando son agentes de la Corona británica. Márquenlos". Para sus críticos, el posteo del llamado "Mago del Kremlin" confirma la modalidad del escrache a la que suele recurrir el gobierno libertario.

La cadena nacional fue anunciada dos días antes mediante un mensaje publicado por el mismo Milei en la red social X. Allí defendió la utilización de ese mecanismo institucional y cuestionó a periodistas que habían criticado que recurriera nuevamente a una transmisión obligatoria. "Anunciamos una cadena nacional sobre un tema sagrado para los argentinos como es la causa Malvinas. Vergüenza les debería dar a quienes cuestionan una cadena nacional por un reclamo histórico del pueblo argentino", escribió el Presidente, sin mencionar nombres propios pero apuntando directamente contra distintos comunicadores y medios.

El mensaje fue grabado en la Casa Rosada bajo un fuerte hermetismo y comenzó con un tono completamente distinto al que suele utilizar el líder libertario en sus discursos públicos. "Las Islas Malvinas son argentinas por historia y por derecho. No hay discusión posible al respecto", afirmó en la primera definición del discurso. Luego agregó: "La soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes constituye un derecho imprescriptible de nuestra Nación y una causa permanente del pueblo argentino", explicitó. La referencia retomó la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional y colocó a la causa Malvinas como un eje de política de Estado.

Uno de los párrafos más comentados fue aquel en el que modificó explícitamente su posición sobre los habitantes del archipiélago. Milei sostuvo: "Los actuales habitantes de las islas constituyen una población implantada por la potencia ocupante luego de la usurpación de 1833. Por esa razón, el principio de autodeterminación de los pueblos no resulta aplicable en este caso". Continuó diciendo: "El Reino Unido expulsó por la fuerza a las autoridades argentinas legítimamente establecidas y promovió el asentamiento de colonos británicos para consolidar una ocupación colonial que continúa hasta el día de hoy". Esa afirmación representó un cambio radical respecto del discurso del 2 de abril de 2025, cuando había dicho que aspiraba a que los malvinenses eligieran democráticamente ser argentinos.

El Presidente también endureció sus críticas hacia el Reino Unido. "Nos enfrentamos a una potencia que continúa sosteniendo un enclave colonial en pleno siglo XXI y que viola sistemáticamente las resoluciones de Naciones Unidas", afirmó. Agregó que "la explotación unilateral de recursos naturales en un territorio en disputa constituye una violación del derecho internacional y un acto de depredación sobre recursos que pertenecen al pueblo argentino".

La cadena estuvo atravesada por un fuerte componente económico y estratégico. Milei dedicó varios minutos a denunciar el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las islas, impulsado por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. "Existe un proyecto de explotación petrolera offshore que tiene fecha para comenzar en los próximos meses. No vamos a permitir que empresas extranjeras se beneficien ilegalmente de recursos que pertenecen a la Argentina", sostuvo. A partir de allí anunció una batería de medidas para intentar desalentar la explotación hidrocarburífera en el archipiélago.

Entre las decisiones anunciadas se encuentra la firma de un decreto para endurecer las sanciones previstas en la Ley 26.659, ampliando las penalidades a empresas, accionistas, proveedores y operadores logísticos que participen directa o indirectamente en proyectos petroleros en Malvinas sin autorización argentina. Además anunció que esas compañías serán inhabilitadas para operar en territorio argentino y que el Estado utilizará "todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles" para impedir el desarrollo de esos emprendimientos.

También convocó a la unidad política alrededor del reclamo soberano. "Esta no es una causa de un gobierno, de un partido o de una ideología. Es la causa de toda la Nación Argentina", expresó. Invitó a oficialismo y oposición a construir una política de Estado y sostuvo que "la defensa de Malvinas exige unidad, firmeza y perseverancia". Fue uno de los pocos discursos presidenciales donde evitó atacar a dirigentes opositores, periodistas o economistas. Incluso modificó el cierre habitual de sus intervenciones: en lugar de concluir con "¡Viva la libertad, carajo!", terminó diciendo únicamente "¡Viva la Patria!". Ese detalle fue interpretado como un gesto deliberado para darle un tono institucional al mensaje.

La reacción periodística fue inmediata y muy diversa. Uno de los análisis más difundidos fue el de Carlos Pagni en La Nación, quien sostuvo que el discurso implicó un giro doctrinario del Presidente respecto de la política exterior. Pagni recordó que Milei había sostenido durante más de dos años una visión compatible con el principio de autodeterminación de los isleños y afirmó: "El Presidente abandonó una posición que había defendido incluso después de asumir y volvió a la doctrina histórica de la Cancillería argentina". El periodista señaló que el cambio "no es menor porque modifica uno de los ejes más discutidos de su política internacional". También planteó que el nuevo discurso "reconcilia al Presidente con una tradición diplomática que antes cuestionaba".

Desde TN, Luciana Geuna cuestionó la utilización de la cadena nacional. La periodista sostuvo que el reclamo soberano es un tema que atraviesa a toda la sociedad argentina, pero planteó interrogantes sobre el contexto elegido por el Gobierno. En su análisis afirmó: "Nadie discute la legitimidad de la causa Malvinas. Lo que se discute es por qué el Presidente decide convertirla en una cadena nacional en este momento político". También señaló que el mensaje coincidía con una agenda complicada para el oficialismo por investigaciones judiciales y conflictos internos.

Diego Sehinkman, también en TN, puso el foco sobre el cambio de postura presidencial. "Hace un año y medio Milei hablaba de convencer a los malvinenses para que eligieran ser argentinos. Ahora sostiene que son una población implantada. Es un cambio de 180 grados", afirmó durante el análisis posterior a la cadena. El periodista sostuvo que el discurso "corrige una posición que le había generado enormes costos políticos dentro y fuera del oficialismo".

Una de las críticas más duras provino de Ernesto Tenembaum. Durante su programa en Radio Con Vos, el periodista sostuvo que "Milei dijo durante años exactamente lo contrario de lo que dijo ahora". Tenembaum recordó las declaraciones del 2 de abril de 2025 y afirmó: "No está mal cambiar de opinión; lo que corresponde es explicar por qué cambió". También cuestionó que el Presidente no hiciera ninguna referencia a sus posiciones anteriores ni reconociera el debate que habían generado. Según Tenembaum, "el problema no es defender Malvinas; el problema es actuar como si nunca hubiera dicho otra cosa".

María O'Donnell también cuestionó la consistencia del discurso presidencial. En Urbana Play afirmó: "La causa Malvinas siempre fue utilizada con mucho cuidado por la democracia argentina porque atraviesa a todos los gobiernos. Milei eligió un tono patriótico que contrasta con muchas de sus propias declaraciones anteriores". La periodista recordó los elogios del Presidente a Margaret Thatcher y señaló que "el cambio es tan grande que merece una explicación política". También sostuvo que la cadena buscó "reconectar al Gobierno con un sentimiento nacional muy potente".

Jorge Rial, desde Carnaval Stream, vinculó el mensaje con la coyuntura política interna. "Cuando un gobierno tiene problemas, Malvinas siempre aparece como una causa de enorme consenso", afirmó. Rial sostuvo que el Presidente "eligió el único tema donde casi nadie puede pararse enfrente" y cuestionó el momento elegido para la cadena nacional, al considerar que coincidía con investigaciones por corrupción y conflictos económicos del oficialismo.

La cadena nacional terminó instalando un debate que excedió el contenido del mensaje. Para algunos analistas, Milei corrigió una posición que había sido ampliamente cuestionada por ex combatientes, especialistas en derecho internacional y buena parte del sistema político argentino. Para otros, el Presidente aprovechó un contexto internacional favorable —marcado por las declaraciones de Donald Trump— para reposicionarse sobre una causa de amplio consenso nacional.

En cualquier caso, el discurso quedó registrado como uno de los cambios doctrinarios más profundos de la presidencia libertaria: abandonó públicamente la idea de que los isleños debían decidir democráticamente la soberanía de las islas y adoptó la tesis histórica del Estado argentino, que considera a los kelpers una población implantada por la ocupación británica.