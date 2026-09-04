El insólito video de un influencer libertario con dos alumnas de la UBA: "Me están acosando"

Un video de más de cinco minutos registró el tenso cruce entre el periodista e influencer libertario Marco Palazzo y dos jóvenes identificadas como alumnas de la Universidad de Buenos Aires. La discusión ocurrió en la Facultad de Ciencias Sociales, mientras el creador de contenido recorría sus instalaciones con una cámara y un micrófono.

Palazzo había ingresado para grabar un documental sobre el estado de la universidad pública y el nivel de politización de sus facultades. Durante el recorrido mostró mesas de agrupaciones, banderas de Palestina y carteles con imágenes de Marx, Lenin, Trotsky y referentes de izquierda.

La tensión comenzó cuando las estudiantes cuestionaron su presencia y lo acusaron de defender al Gobierno. “Acá no sos bienvenido” y “fuera, facho”, le repitieron mientras intentaban que abandonara el lugar. El influencer buscó seguir avanzando por el pasillo y pidió varias veces que no lo tocaran.

Cuando las jóvenes continuaron siguiéndolo, Palazzo miró a cámara y exclamó: “Me están acosando”. También sostuvo que, como argentino y contribuyente, tenía derecho a ingresar y filmar dentro de una institución financiada con fondos públicos.

Una de las alumnas dijo ser brasileña y respondió que los migrantes también defienden y sostienen la universidad argentina. Luego acusó al entrevistador de racista y xenófobo. La otra aseguró que había ido a provocar y lo llamó “facho” y “fascista”.

En distintos momentos las jóvenes se acercaron al influencer y extendieron las manos hacia él o hacia el equipo de filmación. Las imágenes muestran movimientos bruscos y forcejeos, aunque no permiten reconstruir con precisión cada contacto. Palazzo repitió “no me toquen” y reclamó que lo dejaran circular.

La secuencia continuó ante personal de seguridad. El grupo se desplazó hasta la salida y la discusión siguió en la vereda. Una estudiante volvió a sostener que el joven no era bienvenido, mientras él denunció una agresión y cuestionó la “tolerancia de la izquierda”.

Después, Palazzo publicó un descargo en su sitio. Aseguró que intentaron impedirle filmar sin mencionar una norma, un reglamento o una orden de las autoridades. También aclaró que el eje del conflicto no debía ser la nacionalidad de la alumna, sino la pretensión de decidir quién podía preguntar o grabar dentro de la universidad.

Palazzo tiene 24 años, se formó en TEA y Deportea y se licenció en Comunicación en la UADE. Se presenta como periodista independiente y de tradición liberal-libertaria.