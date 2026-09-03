El acampe de Luis D'Elía en la Ruta 3 que no llega ser piquete

"Basta Milei. El hambre no se tolera. La dignidad no se negocia. El pueblo hambriento te dice "Basta Milei"", posteó Luis D´Elia en su cuenta de Instagram. El dirigente social subió un reel en su red social exhibiendo un acampe organizado por sus seguidores en las inmediaciones de la Ruta Nacional 3 en el partido de La Matanza.

A la altura del cruce con la calle Pekín y las vías del ferrocarril Belgrano Sur en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, el referente piquetero vuelve a consolidarse como el epicentro de la resistencia social contra las medidas económicas de la administración libertaria. Desde este lunes, el dirigente kirchnerista busca visibilizar la alarmante situación de vulnerabilidad en los sectores populares.

La medida de fuerza es impulsada formalmente por la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV) y el Partido MILES , organizaciones que montaron decenas de ollas populares a la vera de la traza vial para resguardarse de eventuales y denunciar la paralización de la asistencia social. Según confirmaron los propios organizadores a través de plataformas digitales, la protesta se mantendrá por tiempo indeterminado bajo la consigna "Basta Milei: el hambre no se tolera, la dignidad no se negocia".

Desde hace meses, el referente social combate activamente el programa económico del gobierno libertario mediante una estrategia de visibilización territorial directa que, según declaraciones radiales del propio D´Elia, evita la obstrucción total y permanente del tránsito vehicular para el Metrobús y los trabajadores, aunque con la advertencia explícita de subir a la ruta de forma total si la movilización continúa expandiéndose. Desde el asfalto matancero, la militancia expone dos denuncias centrales contra la gestión nacional: el drástico recorte de los programas de empleo, que denuncian reduce los ingresos de subsistencia familiar, y una inminente alerta sobre supuestas intenciones oficiales de modificar el alcance de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Además, D'Elía cuestiona públicamente la retención de fondos coparticipables y presupuestarios destinados a la Provincia de Buenos Aires, argumentando que este ahogo financiero impacta de forma directa en el vaciamiento del sistema de salud pública y el deterioro de la infraestructura vial de los municipios bonaerenses. En el plano político, el accionar del líder kirchnerista expone las profundas fracturas internas del Justicialismo y redefine sus alineamientos dentro de los diferentes sectores del peronismo.

Desde 2024, el piquetero se posiciona de manera sumamente crítica frente a la actual cúpula partidaria nacional, lanzando duros cuestionamientos hacia sectores del kirchnerismo duro, en particular contra Máximo Kirchner, y apuntando contra el armado electoral previo de Sergio Massa. Distanciado de la "rosca política de superestructura" que se dirime en los despachos, el líder de la FTV busca tender puentes hacia una renovación partidaria, promoviendo debates territoriales en asambleas conjuntas y manifestando la necesidad de edificar nuevos liderazgos que unifiquen doctrinariamente al peronismo tradicional con corrientes del pensamiento liberal popular.

Manteniendo una postura de respaldo al gobernador Axel Kicillof, D'Elía intenta consolidar un polo de representatividad netamente ligado a las bases gremiales y los movimientos sociales de la provincia de Buenos Aires, tomando distancia de la conducción tradicional del justicialismo en busca de una alternativa fuertemente confrontativa al modelo de Javier Milei. Sin embargo, en la práctica, el dirigente volvió a la metodología de protesta que viene desarrollando desde hace décadas.



