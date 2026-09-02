Denuncian que el doctorado que ostenta la actual secretaria de Ciencia se cursa en 8 días

La diputada Marcela Pagano puso bajo sospecha el doctorado en Inteligencia Artificial de Adriana Baravalle, secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología. Para cuestionarlo, aseguró que hizo el trámite ante la misma institución y obtuvo un diploma en ocho días hábiles.

“Ahora soy doctora en Inteligencia Artificial en la misma universidad que la secretaria de Ciencia de Milei”, anunció en un video publicado en X. Su denuncia apunta contra la American Andragogy University, una entidad a distancia con domicilio en Hawái.

Pagano relató que se presentó como abogada, pero no entregó documentación que acreditara esa profesión. El precio inicial era de US$ 5000, aunque un representante le ofreció reducirlo a US$ 400 por residir en América Latina.

El proceso, afirmó, consistió en responder por WhatsApp un cuestionario “muy básico”. Sostuvo que no cursó materias ni rindió exámenes ni elaboró una tesis ni escribió artículos. Ocho días hábiles después recibió un certificado y un analítico.

En el analítico exhibido aparecieron calificaciones de materias que, según afirmó, nunca cursó: Ética Profesional, Metodología de la Investigación, Fundamentos de IA, modelos de lenguaje y razonamiento automatizado.

“Me mandan el resultado de exámenes que nunca rendí y de asignaturas que nunca cursé”, denunció. Pagano calificó el procedimiento como una “truchada” y aseguró que el material ya fue llevado a la Justicia.

La experiencia cuestiona los controles y el valor académico de la American Andragogy University. Un informe de 2014 de la Auditoría de Hawái la incluyó entre las instituciones que otorgaban títulos sin acreditación. La entidad describe sus métodos como no tradicionales y aconseja verificar qué acreditación exige cada país.

El ejercicio de Pagano, sin embargo, no prueba que Baravalle haya recibido su credencial de igual modo. La funcionaria debería explicar los requisitos cumplidos, la duración de sus estudios y si presentó una tesis para permitir una comparación documentada.

Baravalle fue designada por el Decreto 730/2026, que la identifica como magíster, no doctora. Tiene una maestría en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento y cursa un doctorado en Ingeniería en la Universidad Austral.

No hubo aún respuesta de la secretaria ni del Gobierno. El caso abre una discusión que excede el diploma: cómo verificaron las credenciales de quien conduce el área nacional de Ciencia y Tecnología y qué reconocimiento tiene el título en la Argentina.