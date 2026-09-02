Malvinas en agenda: el retrato de Margaret Thatcher en el escritorio de Milei

En una mesa lateral del despacho presidencial, entre libros y documentos, permanece un souvenir con el rostro de Margaret Thatcher. El objeto resume algo del panteón político e ideológico de Javier Milei.

El Presidente colocó la cuestión Malvinas en el centro de la agenda y prepara una cadena nacional para este jueves 3 de septiembre a las 21. La decisión llegó después de que el canciller Pablo Quirno expusiera ante el Gabinete sobre los movimientos diplomáticos alrededor de las islas.

El nuevo impulso surgió de una declaración de Donald Trump. El mandatario estadounidense dijo que revisa todas las posiciones y que la de Malvinas es “una de muchas”. No anunció un respaldo al reclamo argentino ni un cambio en la política de Washington, que desde 1982 evita tomar partido sobre la soberanía. Para Milei fue suficiente para hablar de un hecho “muy fuerte” sobre “la causa más importante y sagrada” de los argentinos.

Ese fervor convive con una de sus contradicciones más persistentes: la admiración por Thatcher, quien encabezó el gobierno británico durante la guerra de 1982. Bajo su conducción, Londres envió la fuerza que recuperó el control de las islas y autorizó el ataque del submarino HMS Conqueror contra el crucero ARA General Belgrano. El buque fue hundido el 2 de mayo, fuera del área de exclusión fijada por Gran Bretaña. Murieron 323 tripulantes.

La identificación de Milei con Thatcher nunca fue un secreto. En el debate presidencial de 2023 sostuvo que reconocer las capacidades de quien estuvo del otro lado de una guerra no implicaba abandonar el reclamo argentino. Ya como Presidente, la calificó de “brillante” ante la BBC y afirmó que la recuperación debía buscarse por la vía diplomática, aunque demandara décadas.

El retrato es más que un elemento decorativo. Para Milei representa el liderazgo firme y las reformas que reivindica. Para la memoria argentina, Thatcher está ligada a la guerra, al Belgrano y a los 649 muertos en el conflicto.

La Constitución define la recuperación de las islas como un objetivo permanente e irrenunciable. La ONU reconoce una disputa de soberanía y reclama que la Argentina y el Reino Unido vuelvan a negociar. El desafío será convertir la expectativa generada por Trump en un avance verificable. Washington todavía no formalizó ningún cambio y Londres tampoco revisó su posición.

Durante la cadena nacional, probablemente Thatcher quede fuera de cuadro. Pero seguirá en el despacho: una pequeña imagen capaz de condensar una enorme paradoja.