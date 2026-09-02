Quién es "Juan Doe", el funcionario que desató un conflicto diplomático con China

Casa Rosada quedó envuelto en un inesperado conflicto diplomático con la República Popular China luego de que Juan Pablo Carreira, director nacional de Comunicación Digital de la Presidencia y uno de los funcionarios más influyentes del esquema comunicacional libertario, publicara en su cuenta personal de X una serie de mensajes en los que responsabilizó al Partido Comunista Chino por la tragedia ocurrida en Nepal, donde el desprendimiento de un glaciar y el desborde de un río provocaron miles de muertos y desaparecidos.

La respuesta de la Embajada de China en la Argentina fue inmediata, con un comunicado de tono inusualmente duro en el que acusó al funcionario argentino de difundir "rumores maliciosos", le exigió que "cambie de actitud de inmediato" y advirtió que sus declaraciones podían afectar las relaciones y la cooperación bilateral entre ambos países. El episodio escaló rápidamente desde una discusión en redes sociales hasta convertirse en un incidente diplomático entre Buenos Aires y Beijing.

La controversia se produjo en un momento particularmente sensible para la política exterior argentina. China es el segundo socio comercial de la Argentina, uno de los principales compradores de productos agroindustriales y un actor clave en áreas estratégicas como infraestructura, energía, minería, financiamiento y el swap de monedas entre el Banco Central argentino y el Banco Popular de China. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, la relación atravesó momentos de tensión por las críticas ideológicas del Presidente al comunismo chino, aunque posteriormente la administración libertaria buscó recomponer el vínculo por razones económicas y comerciales.

En ese contexto, los mensajes de quién fuera conocido en el circuito libertario con el seudónimo de "Juan Doe" fueron interpretados por Beijing como una agresión proveniente de un funcionario oficial y no simplemente de un usuario de redes sociales. Carreira ocupa el cargo de director nacional de Comunicación Digital y depende de la estructura de comunicación política del Gobierno. Es uno de los hombres de mayor confianza del asesor presidencial Santiago Caputo y tiene bajo su órbita buena parte de la estrategia digital de la Casa Rosada, incluyendo la coordinación de contenidos oficiales, campañas en redes sociales y la difusión del mensaje del Gobierno en plataformas digitales.

Aunque mantiene un perfil relativamente bajo en la gestión pública, dentro del ecosistema de La Libertad Avanza es considerado uno de los arquitectos de la comunicación digital del mileísmo. Mucho antes de ingresar al Gobierno era conocido simplemente como "Juan Doe", una cuenta que durante años acumuló cientos de miles de seguidores y se convirtió en una de las voces más activas del universo libertario. Desde ese perfil difundía análisis políticos, críticas al kirchnerismo, comentarios económicos de orientación liberal y un discurso fuertemente anticomunista.

Esa identidad permaneció durante mucho tiempo bajo anonimato parcial, aunque dentro de la comunidad digital libertaria era un referente conocido. A partir de la campaña presidencial de 2023 comenzó a colaborar de manera directa con el equipo de comunicación de Milei y luego fue incorporado formalmente al Estado al asumir el nuevo gobierno. En su época de opositor, Carreira construyó su influencia durante los años de oposición al kirchnerismo a través de Twitter. Durante la campaña electoral del actual presidente integró el equipo que desarrolló la estrategia digital de La Libertad Avanza, especialmente en X, donde el entonces candidato concentró gran parte de su comunicación política.

Sin embargo, la polémica actual que compromete al tuitero comenzó tras la catástrofe ocurrida en Nepal, donde un desprendimiento glaciar generó una devastadora inundación en una región montañosa del Himalaya. Mientras los equipos de rescate trabajaban en la zona y las autoridades de Nepal y China coordinaban tareas de asistencia, Carreira publicó una serie de mensajes responsabilizando directamente al gobierno chino y al Partido Comunista de haber provocado indirectamente la tragedia por la construcción de infraestructura en la zona.

“Una empresa estatal china estaba construyendo una mega-instalación hidroeléctrica junto a un glaciar en la frontera con Nepal y los típicos fallos de la organización estatal de la actividad industrial llevaron al mayor colapso de una construcción civil que se tenga registro”, destacó Juan Pablo Carreira y agregó: “Todo una porción del glaciar colapsó, se precipitó hacia abajo y se convirtió en un alud de lodo que mató a más de 2.500 nepaleses en segundos. Se suma a los mayores desastres humanitarios que generó la gestión del Partido Comunista de la actividad industrial en la historia, como Chernobyl, el Mar Aral, el Gran Salto Adelante y el Holodomor”.

La Embajada de la República Popular China en Buenos Aires respondió mediante un comunicado oficial difundido en español a través de sus canales diplomáticos. El texto evitó mencionar a Carreira por su nombre, pero hizo referencia a "cierto funcionario argentino", remarcando que sus palabras no constituían una opinión privada sino declaraciones de un integrante del Gobierno nacional.

"Recientemente, un desprendimiento repentino de glaciar en la zona fronteriza de Nepal provocó graves deslizamientos de tierra, lo que causó importantes pérdidas humanas y materiales tanto en Nepal como en China. Mientras ambos países llevan a cabo operaciones de rescate y asistencia de emergencia y la comunidad internacional se apresura a tender su mano, cierto funcionario argentino, movido por prejuicios ideológicos sesgados, difunde maliciosamente rumores para difamar al Partido Comunista de China y manchar la imagen internacional de China”, manifestó el Portavoz de la Embajada de China en la Argentina.

La embajada sostuvo además que las investigaciones realizadas por expertos de ambos países indicaban un origen completamente distinto del desastre. En otro de los párrafos más duros señaló: "Instamos a dicho funcionario argentino a dejar de politizar o instrumentalizar las catástrofes naturales, respetar los hechos y cambiar de actitud de inmediato." Finalmente lanzó una advertencia diplomática que elevó el conflicto de nivel: "Esperamos evitar daños a las relaciones y las cooperaciones sino-argentinas." La respuesta china fue considerada una de las declaraciones diplomáticas más severas dirigidas contra un funcionario del gobierno argentino desde el inicio de la administración Milei.