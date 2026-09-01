Escándalo en Bolivia por supuestas grabaciones de Cerimedo con la primera dama

Una grabación de ocho minutos profundizó la crisis política en Bolivia. El vicepresidente Edmand Lara la reprodujo y atribuyó las voces al consultor argentino Fernando Cerimedo y a María Elena “Bibi” Urquidi, esposa del presidente Rodrigo Paz. El material aún no fue sometido a una pericia independiente. Su origen aún está sin aclarar.

Las voces hablan sobre la continuidad de Mirko Sokol, entonces comandante general de la Policía. La mujer menciona a un hombre llamado “Miguel”, preocupado por una investigación, y comenta la posibilidad de reemplazar al jefe de la fuerza. El hombre califica a Sokol de “inútil” y afirma: “Si no saca a Sokol, no podemos avanzar”.

Lara sostuvo que el audio probaría la intervención de Cerimedo en decisiones del Ejecutivo y la influencia de Urquidi sobre Paz. “Estábamos siendo gobernados por una persona extranjera”, acusó. Anunció que entregará la grabación a la Fiscalía junto con una denuncia.

La difusión ocurrió el mismo día en que Sokol renunció. Horas después, Paz posesionó al coronel Adrián Álvarez como nuevo comandante interino. La coincidencia alimentó las sospechas, pero no demuestra que el audio haya provocado el cambio: Sokol ya enfrentaba cuestionamientos y otra investigación.

Paz evitó confrontar con Lara. “Yo no hago caso a los audios; sí hago caso a lo que la Justicia y el peritaje puedan determinar”, respondió. Urquidi no había realizado una declaración pública verificable.

Nadia Beller, expareja de Cerimedo y denunciante en una de las causas que lo mantienen detenido, aseguró que las voces no corresponden a las personas señaladas y advirtió sobre posibles alteraciones.

Cerimedo cumple prisión preventiva por la investigación del ataque a tiros que sufrió Beller. Otro juez dispuso una segunda detención por presunto enriquecimiento ilícito. El argentino niega las acusaciones y sostiene que sólo aconsejaba a Paz “como amigo”, sin poder para nombrar funcionarios.

El consultor trabajó en estrategias digitales de dirigentes como Javier Milei y Jair Bolsonaro y colaboró con la campaña de Paz en 2025. El mandatario admitió ese vínculo, pero afirmó que nunca tuvo una contratación formal ni autorización para representar al Gobierno.

La grabación surge en medio de la ruptura entre Paz y Lara, cuya alianza electoral se transformó en una pelea abierta. Hasta que una pericia identifique las voces, determine el origen del archivo y descarte una edición, su contenido seguirá siendo una hipótesis y no una prueba judicial.