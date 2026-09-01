Encuesta: el 53,1 por ciento que "nunca votaría" a Milei

La encuesta nacional realizada por RDT Consultores entre el 21 y el 24 de agosto de 2026 reflejó el peor escenario electoral para Javier Milei desde que comenzaron las mediciones de intención de voto para la elección presidencial de 2027. El trabajo, difundido a fines de agosto y elaborado sobre una muestra representativa de electores de todo el país, muestra una caída simultánea en la intención de voto del Presidente, un aumento de su rechazo electoral y un escenario de fuerte competitividad con Axel Kicillof, quien aparece como el dirigente opositor con mayores posibilidades de disputar la Presidencia.

La encuestadora informó que el relevamiento se realizó entre el 21 y el 24 de agosto de 2026 sobre 1.827 casos efectivos en todo el país. La muestra fue estratificada por región, sexo, edad y nivel socioeconómico, respetando la distribución del padrón electoral argentino. El trabajo combinó entrevistas online autoadministradas y relevamientos telefónicos asistidos por IVR, con ponderación posterior para corregir desbalances demográficos.

Para la consultora dirigida por Martha Reale, el dato más preocupante para La Libertad Avanza no es únicamente la pérdida de votos, sino el crecimiento del indicador denominado “Nunca lo votaría”, que alcanza el nivel más alto entre todos los candidatos evaluados y marca un techo electoral que podría condicionar una eventual reelección de Milei. El relevamiento se realizó pocos días después de la crisis política generada por el escándalo de las declaraciones juradas de Manuel Adorni, la polémica por las investigaciones sobre Fernando Cerimedo y un contexto económico atravesado por la caída del consumo, el deterioro salarial y el crecimiento de la preocupación por el empleo.

Según el informe de RDT Consultores, ese clima político y económico impactó directamente sobre el humor social y comenzó a erosionar parte del respaldo electoral que el oficialismo mantenía desde comienzos de año. Ante la pregunta sobre quién votarían si las elecciones presidenciales fueran hoy, Milei continúa apareciendo en el primer lugar, pero con 29,8% de intención de voto, perforando por primera vez el umbral del 30% en la serie de RDT. El Presidente pierde más de tres puntos respecto de la medición anterior de la consultora y registra su nivel más bajo desde que comenzaron los estudios sobre el escenario electoral de 2027.

Axel Kicillof se ubica en segundo lugar con 26,9%, reduciendo la distancia con Milei a apenas 2,9 puntos porcentuales. La consultora sostiene que esa diferencia se encuentra dentro de un escenario de alta competitividad y muestra un crecimiento sostenido del gobernador bonaerense durante los últimos meses. Sin embargo, el rechazo de "Nunca lo votaría" de Milei es de 53,1%, mientras que el gobernador bonaerense es de 48,9%.

El dato político sobresaliente es la irrupción de Victoria Villarruel como tercera figura nacional. La vicepresidenta, distanciada políticamente del Presidente desde hace meses, obtiene un caudal de votos de dos dígitos y aparece captando una parte importante del electorado desencantado con La Libertad Avanza sin migrar hacia el peronismo. RDT interpreta que la presidenta del Senado comienza a consolidarse como una alternativa dentro del universo de la derecha argentina.

Para RDT Consultores, este indicador es determinante porque mide el techo electoral de cada figura. El informe sostiene que Milei mantiene un núcleo de votantes muy sólido, pero su margen para incorporar nuevos apoyos se reduce a medida que crece el rechazo entre independientes y votantes moderados. A partir de ahí, uno de los aspectos centrales del estudio es la proyección hacia un eventual balotaje presidencial. Allí la ventaja del libertario prácticamente desaparece.

En el mano a mano entre Javier Milei y Axel Kicillof, el Presidente obtiene 46,2% y el gobernador bonaerense 45,9%. La diferencia es de apenas 0,3 puntos porcentuales, un escenario que RDT considera de absoluta paridad estadística. La consultora explica que la elección de 2027 podría definirse por la capacidad de ambos candidatos para conquistar a los indecisos y a los votantes de terceras fuerzas.

Cuando el escenario enfrenta a Milei con Victoria Villarruel, el resultado cambia sustancialmente. El Presidente retiene la mayor parte del voto libertario, pero pierde una porción importante entre quienes manifiestan descontento con la gestión. Villarruel aparece con un desempeño muy superior al esperado entre votantes de derecha y sectores independientes.

El Jefe de Estado sigue siendo el dirigente con mayor intención de voto individual, pero ya no aparece como un candidato dominante. La distancia con Kicillof se redujo a menos de tres puntos en primera vuelta y prácticamente desaparece en una eventual segunda vuelta. El crecimiento del indicador “Nunca lo votaría” limita el potencial de expansión de Milei y obliga a La Libertad Avanza a recuperar votantes moderados e independientes si pretende conservar la Presidencia.