Santiago Caputo festejo los dichos de Trump sobre Malvinas y Milei lo retuiteó

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la soberanía de las Islas Malvinas provocaron un fuerte impacto diplomático y fueron interpretadas por el gobierno de Javier Milei como el respaldo internacional más importante que recibió la Argentina sobre el histórico reclamo territorial desde el regreso de la democracia. Durante una conferencia de prensa en el Salón Oval de la Casa Blanca, el Jefe de Estado estadounidense confirmó públicamente que su administración está revisando la posición histórica de Washington respecto de las Malvinas, una definición que abrió un conflicto diplomático con el Reino Unido.

El episodio ocurrió cuando un periodista consultó directamente al mandatario norteamericano si Estados Unidos estaba reconsiderando su postura sobre la soberanía del archipiélago. Trump respondió con una frase que inmediatamente tuvo repercusión mundial: “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es sólo una de muchas”. Luego agregó que su administración se encontraba analizando distintas políticas internacionales y que la cuestión Malvinas formaba parte de esa revisión general. Aunque el republicano no anunció un reconocimiento formal de la soberanía argentina, sus palabras significaron una ruptura con el tono habitual de Washington.

Desde el final de la Guerra de Malvinas de 1982, Estados Unidos había mantenido oficialmente una posición de neutralidad sobre la soberanía, aunque en los hechos reconocía la administración británica de las islas y respaldaba al Reino Unido como aliado estratégico de la OTAN. La sola posibilidad de revisar esa postura fue considerada un hecho inédito. El contexto en el que Trump realizó esas declaraciones explica buena parte de la trascendencia política del episodio.

Actualmente, la relación entre Washington y Londres atraviesa uno de sus momentos más delicados desde la llegada del nuevo gobierno británico encabezado por el laborista Andy Burnham. La administración republicana viene presionando a varios aliados europeos para que incrementen significativamente su gasto militar y cuestiona especialmente al Reino Unido por no haber acompañado plenamente la estrategia estadounidense durante el conflicto con Irán. En ese escenario, la cuestión Malvinas apareció como una herramienta de presión geopolítica sobre Londres.

Diversos medios estadounidenses y británicos revelaron que el Pentágono había evaluado meses atrás un memorando interno que contemplaba diferentes mecanismos para presionar al Reino Unido, entre ellos revisar el histórico apoyo estadounidense sobre las Malvinas. La idea era utilizar el conflicto de soberanía como una carta diplomática para exigir un mayor compromiso británico dentro de la OTAN y un incremento del presupuesto de Defensa. Trump nunca confirmó ese documento, pero tampoco desmintió que la revisión estuviera siendo analizada.

Para el gobierno de Javier Milei, las palabras de Trump fueron recibidas como un triunfo diplomático de enorme magnitud. La Casa Rosada interpretó que, por primera vez en más de cuatro décadas, un presidente estadounidense ponía en discusión el alineamiento automático con Londres y abría la posibilidad de que Estados Unidos modificara su posición histórica en un tema considerado política de Estado para la Argentina.

En su cuenta de X, explicitando lo ocurrido en la Casa Blanca, el asesor Santiago Caputo afirmó: "Inglaterra es el pasado. Argentina es el futuro. Es saludable que los Estados Unidos revisen su postura sobre Malvinas. Sería extraño que no lo hicieran. No se puede esperar menos de un aliado estratégico. Malvinas es una causa sagrada para los argentinos". La declaración del consultor libertario fue inmediatamente reposteado por el mismo Milei.

Javier Milei había insistido durante todo 2026 en que la recuperación de las Malvinas debía realizarse exclusivamente por la vía diplomática. En el acto oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas del 2 de abril, el líder libertario sostuvo que “las Islas Malvinas son argentinas” y afirmó que la Argentina utilizaría “todas las herramientas diplomáticas necesarias” para avanzar en una solución pacífica de la disputa de soberanía. También denunció la exploración petrolera británica en aguas circundantes al archipiélago y reclamó la reanudación de negociaciones bilaterales con Londres.

La declaración de Trump fortaleció esa estrategia diplomática y permitió al oficialismo presentar el episodio como una consecuencia directa del alineamiento internacional de Milei con Estados Unidos. Desde el inicio de su gestión, el mandatario argentino construyó una relación privilegiada con Trump, convirtiéndose en uno de sus principales aliados en América Latina. Esa cercanía ya había generado acuerdos comerciales, cooperación militar y respaldo financiero de Washington hacia la Argentina, por lo que la cuestión Malvinas pasó a interpretarse como otro capítulo de esa alianza estratégica.

La importancia política del respaldo también radica en las críticas que Milei había recibido por su postura histórica sobre las Malvinas. Durante la campaña presidencial y en varias entrevistas internacionales, el líder libertario había expresado admiración por Margaret Thatcher, la primera ministra británica durante la guerra de 1982, y había señalado que los habitantes de las islas debían ser parte de cualquier negociación futura. Esa posición le valió cuestionamientos de excombatientes y sectores de la oposición, que lo acusaban de relativizar el reclamo argentino.

La reacción del Reino Unido fue inmediata y contundente. Apenas trascendieron las declaraciones de Trump, Downing Street reafirmó que la posición británica “no ha cambiado y no cambiará”. El gobierno británico recordó que las Islas Malvinas constituyen un Territorio Británico de Ultramar y sostuvo que la soberanía depende exclusivamente del principio de autodeterminación de sus habitantes. Voceros oficiales del gobierno de Burnham señalaron que “las Islas Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas mientras así lo deseen los isleños”, retomando la doctrina que Londres sostiene desde hace décadas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores británico evitó confrontar directamente con Trump, pero ratificó que el Reino Unido mantiene un compromiso “inquebrantable” con la defensa de la soberanía de las islas y aseguró que no existe ninguna negociación abierta sobre ese punto. Funcionarios británicos también recordaron que la política estadounidense históricamente reconoció la administración británica del archipiélago y minimizaron la posibilidad de un cambio efectivo.

Más allá de las declaraciones gubernamentales, la controversia generó preocupación en Londres porque las declaraciones de Trump aparecieron en un momento de tensión dentro de la alianza atlántica. Analistas británicos advirtieron que utilizar las Malvinas como instrumento de presión sobre un aliado histórico podría afectar la denominada “relación especial” entre Estados Unidos y el Reino Unido, especialmente en materia de defensa y seguridad.

Por su parte, la Cancillería argentina celebró la apertura del debate y sostuvo que cualquier revisión de la posición estadounidense constituye un reconocimiento de que la controversia de soberanía continúa vigente y debe resolverse mediante negociaciones entre ambas partes, tal como establecen las resoluciones de las Naciones Unidas sobre descolonización. Diplomáticos argentinos señalaron que Washington nunca reconoció formalmente la soberanía británica, sino únicamente la administración de facto, por lo que una revisión de esa política podría fortalecer la posición argentina en organismos internacionales.