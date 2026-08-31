Viviana Canosa cruzó a Luis Majul por su línea oficialista: "¿Tanto te piden?"

Viviana Canosa volvió a encender la interna del periodismo televisivo con un durísimo mensaje dirigido a Luis Majul. Durante su programa en El Nueve, la conductora lo acusó de sostener una mirada favorable al gobierno de Javier Milei y de ocultarle a su audiencia la situación que, según ella, atraviesan distintos sectores de la sociedad.

El descargo llegó después de que Majul la calificara como “francotiradora”, en el debate por su defensa del gobierno de Javier Milei. Canosa recogió el guante y abrió su editorial con una definición mordaz: “Ahí está Majul, el vocero del 5%”. Luego aseguró que había tomado nota de sus comentarios y cuestionó el contenido que difunde tanto en LN+ como en El Observador.

“La gente con la guardia baja. Esa gente, Luis, no merece que vos le mientas todos los días”, lanzó. Enseguida subió el tono y afirmó que su colega se había convertido en “el empleado del mes, el empleado del año”. También ironizó sobre su cercanía con el oficialismo antes de disparar la frase que resumió el cruce: “¿Tanto te piden, Majul? ¿Tanto te jode que digamos la verdad?”.

La conductora sostuvo que su posición frente a la Casa Rosada había sido clara desde el comienzo. Según contó, cuando Majul quiso sumarla a uno de sus proyectos, ella le advirtió: “Yo no voy a defender a este Presidente”. Con esa referencia a una conversación privada, presentó el enfrentamiento como una diferencia previa y profunda acerca del rol del periodismo ante el poder.

Canosa llevó después la discusión al terreno personal. “Majul, cuando te mirás al espejo, ¿no te da un poco de asco?”, preguntó, en uno de los pasajes más agresivos de su intervención. No se detuvo allí: aseguró que el comunicador les miente a sus públicos y vinculó esa conducta con supuestos beneficios económicos.

La acusación más grave apareció sobre el cierre. “Esas mochilas que te llegan con 160 cosas de color verde por mes, por supuesto que no son gratuitas. Conmigo no, Luis”, afirmó. La expresión fue una insinuación de pagos en dólares, aunque Canosa no aportó documentación ni pruebas que respaldaran su señalamiento durante el programa.

El episodio expuso, otra vez, la fractura entre figuras que supieron compartir pantalla y hoy se ubican en veredas enfrentadas frente al gobierno libertario. En las notas consultadas no figura, hasta el momento de su publicación, una contestación de Majul a esas acusaciones.