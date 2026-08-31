La foto de Patricia Bullrich como jugadora de hockey para alentar a las Leonas

La consagración de Las Leonas como campeonas del mundo de hockey sobre césped en Amstelveen, Países Bajos, provocó una inmediata reacción de dirigentes políticos argentinos en las redes sociales. Entre los primeros mensajes estuvo el de Patricia Bullrich, quien apeló tanto a su historia personal con ese deporte como a un tono de fuerte identificación con la selección argentina. La senadora nacional y ex ministra publicó un mensaje de aliento antes de la final y, una vez consumada la victoria sobre las neerlandesas, volvió a expresarse para felicitar al equipo por la obtención de la tercera Copa del Mundo de su historia. El gesto tuvo amplia repercusión porque estuvo acompañado por una fotografía inédita de su adolescencia, cuando practicaba hockey de manera competitiva.

Horas antes del encuentro decisivo, Bullrich compartió en su cuenta oficial de X una imagen retro en blanco y negro donde se la observa vestida con uniforme deportivo, una vincha roja y un palo de hockey en la mano. Junto a esa fotografía escribió: “Vamos Leonas!!!! Con todo en la final. Vamos Argentina”. La publicación rápidamente comenzó a viralizarse entre usuarios y dirigentes políticos, ya que mostraba una faceta poco conocida de la dirigente libertaria y recordaba su pasado como jugadora del deporte que terminó llevando a la Argentina a la gloria mundial.

Una vez concluida la final, Bullrich volvió a utilizar sus redes sociales para celebrar el campeonato. En un segundo mensaje escribió de manera textual: “Vamos Las Leonas campeonas!!!! Otra coronación de gloria para Argentina. ¡Felicitaciones a todo el equipo! ¡Qué orgullo!” . El posteo estuvo acompañado por una imagen oficial del seleccionado argentino levantando el trofeo y se sumó a las felicitaciones que también publicaron el presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y otros integrantes del oficialismo y de la oposición.

El hockey forma parte de la historia personal de Bullrich desde su adolescencia. La dirigente practicó ese deporte en el Belgrano Athletic Club, una de las instituciones más tradicionales del hockey argentino, ubicada en el barrio porteño de Belgrano. Allí integró las divisiones juveniles durante su etapa escolar, cuando el hockey femenino comenzaba a consolidarse como una disciplina de fuerte crecimiento en la Argentina. Con el paso de los años abandonó la competencia para dedicarse primero a la militancia política en el peronismo y luego a su extensa carrera en la función pública en diversos gobiernos.

La fotografía que publicó durante la final remite precisamente a esa etapa en Belgrano Athletic. Vestida con la camiseta blanca característica del club y sosteniendo un palo de madera —muy distinto al equipamiento moderno que utiliza hoy el hockey internacional—, la senadora buscó mostrar un vínculo emocional con Las Leonas y con un deporte que, según expresó en distintas oportunidades, siguió durante toda su vida.

La final del Mundial 2026 tuvo todos los condimentos de un clásico moderno del hockey femenino. Argentina enfrentó nuevamente a Países Bajos, la mayor potencia histórica de la disciplina con nueve copas mundiales y un rival con el que protagonizó varias definiciones mundialistas y olímpicas durante las últimas dos décadas. El encuentro se disputó en el estadio Wagener, en Amstelveen, ante miles de espectadores neerlandeses que acompañaron al seleccionado local.

El partido comenzó favorable para las europeas. Países Bajos abrió el marcador mediante Yibbi Jansen, especialista en córner corto y una de las máximas figuras del torneo. Durante buena parte del encuentro las neerlandesas controlaron la posesión y obligaron a la Argentina a defender cerca de su área. Sin embargo, el equipo dirigido por Fernando Ferrara mostró nuevamente el carácter competitivo que caracterizó a Las Leonas desde comienzos del siglo XXI. A pocos minutos del cierre apareció María José Granatto para convertir el empate 1-1 y enviar la definición a los penales australianos.

La tanda de penales se transformó en el momento consagratorio del campeonato. La arquera Cristina Cosentino tuvo una actuación histórica al contener tres ejecuciones consecutivas de Países Bajos y convertirse en la gran figura de la definición. Del lado argentino marcaron las ejecutantes que permitieron establecer el 3-1 definitivo, mientras Sofía Cairo convirtió el penal decisivo que desató el festejo albiceleste y selló el título mundial. La imagen de Cosentino abrazada por sus compañeras recorrió el mundo y fue destacada por la Federación Internacional de Hockey como una de las postales del campeonato.

Con esa victoria, Las Leonas conquistaron el tercer Campeonato Mundial de su historia. El primero había llegado en Perth 2002, precisamente ante Países Bajos, en una final recordada por la actuación de Luciana Aymar y el nacimiento definitivo del apodo “Las Leonas” como símbolo del seleccionado argentino. El segundo título se obtuvo en Rosario 2010, nuevamente frente a las neerlandesas y con una campaña inolvidable liderada por Aymar, Rosario Luchetti y un equipo que marcó una época. El trofeo conseguido en 2026 representa la tercera estrella mundial y vuelve a ubicar a Argentina entre las grandes potencias del hockey femenino. Además de los tres títulos mundiales, Las Leonas acumulan una de las trayectorias más exitosas del deporte argentino: seis medallas olímpicas, múltiples Champions Trophy, Pro League y Juegos Panamericanos, consolidando una presencia permanente entre los mejores seleccionados del planeta desde el año 2000.

El mensaje de Bullrich sobre Las Leonas no fue un hecho aislado. Durante todo el Mundial FIFA 2026 la dirigente utilizó de manera recurrente sus redes sociales para apoyar a la Selección Argentina de Lionel Scaloni y Lionel Messi, convirtiéndose en una de las figuras políticas más activas en X durante la campaña mundialista. Antes del debut de Argentina en la Copa del Mundo frente a Argelia publicó un mensaje convocando a acompañar al seleccionado y escribió que comenzaba “un nuevo sueño mundialista” para la Scaloneta.

En los octavos de final contra Egipto volvió a manifestarse en tiempo real. Tras la clasificación argentina escribió que la selección demostraba “hambre de gloria” y felicitó al plantel por el pase a cuartos de final. La clasificación frente a Suiza también generó un mensaje inmediato. Bullrich destacó el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Scaloni y afirmó que la selección seguía representando “el orgullo de todos los argentinos”. En la semifinal contra Inglaterra publicó mensajes durante el desarrollo del encuentro alentando al equipo nacional y, tras la victoria, escribió que Argentina volvía a jugar una final del mundo gracias al esfuerzo de una generación histórica de futbolistas.

Finalmente, antes de la final del Mundial FIFA 2026 volvió a convocar a acompañar a la selección con publicaciones donde utilizó banderas argentinas y consignas de aliento. Esa secuencia de publicaciones convirtió a Bullrich en una de las dirigentes que más utilizó sus redes sociales para acompañar los grandes acontecimientos deportivos argentinos durante 2026.