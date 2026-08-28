Pelea de periodistas: Joni Viale cruzó a Fantino por su defensa del Gobierno

El periodista Alejandro Fantino y su colega Jonatan Viale protagonizaron uno de los cruces mediáticos menos esperado de los últimos días luego de enfrentarse públicamente por una discusión que excedió el terreno mediático y se instaló en el centro del debate económico argentino: ¿Cuántas horas necesita trabajar hoy un argentino promedio para llegar a fin de mes?

La controversia comenzó a partir de un editorial de Fantino, quien sostuvo que la situación económica obliga a buena parte de la población a multiplicar las jornadas laborales para sostener su nivel de vida y que es una tendencia actual. Las declaraciones generaron una inmediata respuesta de Viale, que cuestionó el diagnóstico del conductor. El intercambio se desarrolló entre programas de streaming que rápidamente se viralizó en redes sociales, un nuevo capítulo de las diferencias públicas entre ambos periodistas considerados los más afines al gobierno nacional conducido por Javier Milei.

El origen de la controversia fue una intervención de Alejandro Fantino en su programa de streaming Multiverso Fantino, cuando realizó una reflexión sobre el mercado laboral argentino y el impacto del costo de vida sobre los trabajadores, tanto en el país como en otras regiones. “Acá ves un médico que hace un extra y dicen que hicieron mierda el país porque tiene dos trabajos”, afirmó, antes de rematar: “En el mundo se tiene dos trabajos”. En otro tramo de la editorial, el conductor señaló: "Es tal la liberación que les provoca Milei, que incluso algunos dejan de pedir el plan y piden un curso para convertirse en herrero o convertirse matricero", y remató: "Milei sacó a mucha gente de la caverna en la que vivía".

Por su parte, sorprendentemente y tomando distancia del mileísmo, Jonatan Viale retomó la conclusión de su colega y cuestionó el planteo. "¿Es normal en el mundo tener dos trabajos? La verdad que no. No es normal. Hoy el mundo va hacia la búsqueda de un trabajo, de la felicidad sin tener que trabajar 16 horas por día. La verdad que no. Es inhumano, eso era hace 200 años, pre revolución industrial", afirmó en su ciclo de Radio Rivadavia. "No es sano que el argentino o el que sea, tenga dos trabajos, tres trabajos cuatro, no es sano", sostuvo y cerró: "Llegás a tu casa muerto, fusilado, no podés ver a tu familia, no podés ver el partido, no podés comer un asado, no podés ver a tus amigos, no podés charlar con tu mujer media hora, mirar una película, algo...". "Es la vida de una ratita de hamster", concluyó.

Más allá del cruce mediático, distintas estadísticas permiten contextualizar la discusión. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informa que la jornada habitual de los trabajadores ocupados en Argentina ronda las 40 a 45 horas semanales en el empleo principal, aunque existe un porcentaje significativo de personas que supera ese umbral. La Encuesta Permanente de Hogares muestra que alrededor de un tercio de los ocupados trabaja más de 45 horas por semana, mientras que millones de personas tienen más de una ocupación para complementar ingresos.

Los datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina también muestran un crecimiento sostenido de la pluriactividad. Sus relevamientos indican que aumentó la proporción de trabajadores que combinan empleo formal con changas, plataformas digitales, trabajos independientes o emprendimientos para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante los últimos años.

En consecuencia, el debate entre Fantino y Viale refleja dos dimensiones reales del mercado laboral argentino. Los indicadores oficiales muestran una mejora respecto de la crisis inflacionaria de 2023 y parte de 2024, pero las encuestas sobre ingresos y empleo también evidencian que una porción importante de los trabajadores extiende su jornada laboral, suma un segundo empleo o realiza actividades adicionales para completar los ingresos del hogar. La discusión, por lo tanto, no se limita a cuántas horas establece la legislación laboral, sino a cuántas horas efectivamente necesitan trabajar millones de argentinos para sostener su nivel de vida en el contexto económico actual.