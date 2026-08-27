Revolución en las redes por el nuevo peinado de Haaland

Erling Haaland decidió comenzar la temporada con un cambio radical. El delantero del Manchester City se despidió de su característica cabellera rubia, que solía llevar recogida en una coleta, y apareció con un corte muy corto, de inspiración militar.

“Temporada nueva, corte nuevo”, escribió el futbolista de 26 años al presentar su imagen. En otra publicación completó la ocurrencia con la frase “Pelo corto, no importa” y una serie de fotografías que mostraban las distintas etapas de la transformación.

El noruego convirtió el paso por la peluquería en un verdadero acontecimiento. Además de compartir el resultado en Instagram y X, publicó un video en YouTube en el que reconoció estar “un poco nervioso” y explicó que buscaba un estilo bien corto, como si hubiera pasado por el ejército. La estrategia tuvo un impacto inmediato: el video de presentación ya acumulaba más de 84 millones de reproducciones durante la mañana siguiente a su publicación.

Pero Haaland no se conformó con mostrar el cambio a sus seguidores. También llamó por videollamada a varias personalidades para registrar sus primeras impresiones. Pep Guardiola apeló al humor: “Tenés suerte de tener pelo. A mí me encantaría tenerlo”. Luego lo tranquilizó al recordarle que, si el resultado no terminaba de convencerlo, volvería a crecer.

Jack Grealish fue menos diplomático y le dijo que parecía tener diez años. Zlatan Ibrahimovic, famoso también por su larga cabellera, reaccionó con incredulidad: “¿Perdiste una apuesta?”. El sueco llegó a bromear con que debía bloquearlo y borrar su número. Noel Gallagher, guitarrista de Oasis y reconocido hincha del Manchester City, fue uno de los más benévolos: aseguró que el nuevo estilo le quedaba bien y lo hacía parecer más joven.

La conmoción se explica porque la melena de Haaland ya era mucho más que una elección estética. Se había transformado en parte de la identidad pública del delantero: una imagen de vikingo moderno que acompañaba su potencia física, sus goles y su personalidad excéntrica. Durante el Mundial de 2026, en el que Noruega llegó hasta los cuartos de final, el futbolista sumó más de 32 millones de seguidores en Instagram y se consolidó como una figura capaz de trascender ampliamente el deporte.

El corte fue presentado horas antes del debut del City en la Premier League frente al Bournemouth. El equipo ganó 2-1 con una remontada agónica, aunque el delantero no logró convertir. Esta vez, al menos por unas horas, Haaland fue noticia no por sus goles sino por haber eliminado de un tijeretazo uno de los símbolos más reconocibles de su personaje.