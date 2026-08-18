El video de los jugadores de la Scaloneta enfrentándose entre sí

Con la camiseta de la Selección argentina forman parte del mismo equipo, festejan goles juntos y construyeron una relación que trascendió la cancha. Sin embargo, cuando regresan a Europa, los integrantes de la Scaloneta dejan de ser compañeros para convertirse en rivales.

Un video que comenzó a circular en redes sociales recopila varios de esos particulares enfrentamientos entre futbolistas identificados con el ciclo de Lionel Scaloni. Las imágenes muestran duelos individuales, marcas y disputas por la pelota entre jugadores acostumbrados a compartir el vestuario albiceleste.

Uno de los cruces tiene como protagonistas a Julián Álvarez y Nicolás Tagliafico. La Araña viste la camiseta del Atlético de Madrid, mientras que el lateral izquierdo continúa su carrera en el Olympique de Lyon, de la liga francesa. En la Selección, ambos compartieron buena parte del exitoso ciclo de Scaloni.

La Premier League ofrece varios ejemplos. Emiliano “Dibu” Martínez defiende el arco del Aston Villa, mientras que Alexis Mac Allister es una de las figuras del Liverpool. Cuando sus clubes se enfrentan, el arquero y el mediocampista pasan de aliados a adversarios, incluso con Mac Allister buscando vencer a uno de los arqueros que habitualmente protege el arco de su propia Selección.

El volante del Liverpool también protagonizó otro de los duelos del video frente a Cristian “Cuti” Romero. Las imágenes corresponden a los enfrentamientos entre Liverpool y Tottenham, club en el que el defensor argentino jugó durante cinco temporadas. Romero acaba de dejar los Spurs para incorporarse al Atlético de Madrid, donde ahora compartirá equipo con Julián Álvarez.

Otro cruce de campeones del mundo tiene como protagonistas a Lautaro Martínez y Nicolás Otamendi. El delantero y capitán del Inter de Milán debió medirse en la Champions League con el experimentado defensor cuando este vestía la camiseta del Benfica de Portugal. Otamendi dejó posteriormente el club portugués y regresó al fútbol argentino para jugar en River.

Las escenas condensan una de las particularidades de una Selección integrada casi en su totalidad por futbolistas que militan en las principales ligas europeas: amigos y compañeros cuando llega una fecha FIFA, rivales apenas vuelven a sus clubes. Durante noventa minutos desaparecen los abrazos de la Scaloneta y cada uno defiende sus propios colores.