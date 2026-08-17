Video insólito: cuando Lilia Lemoine le hizo un velorio a una rata que encontró en su casa

Un viejo y desconcertante video de Lilia Lemoine volvió a circular en las redes sociales. Mucho antes de convertirse en una de las figuras más reconocibles de La Libertad Avanza, la actual diputada nacional registró una particular escena doméstica: encontró una rata muerta en su casa y decidió despedirla con una suerte de velorio improvisado.

En la grabación, Lemoine explica que el roedor había muerto después de ser atacado por su gato y muestra la singular despedida que preparó para el animal. Incluso cuenta que le colocó un pequeño pedazo de queso sobre una de sus patas “para que se lo lleve al otro mundo”, uno de los momentos más llamativos de la secuencia.

El material fue reflotado en X y volvió a llamar la atención por lo extravagante de la escena. En lugar de simplemente retirar al roedor, Lemoine le imprimió al episodio una inesperada solemnidad, convirtiendo la aparición de una rata muerta dentro de su vivienda en una ceremonia de despedida, con provisiones incluidas para una eventual vida después de la muerte.

No es la primera vez que viejos videos de Lemoine regresan a las redes y generan sorpresa. En 2024, poco después de que fuera elegida secretaria primera de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Diputados, reapareció una grabación publicada originalmente en enero de 2019 en la que exponía argumentos vinculados con el terraplanismo, la teoría de que el hombre no llegó a la Luna y una supuesta muralla de hielo que rodearía la Tierra.

La coincidencia con su cargo en la Comisión de Ciencia hizo que aquel archivo se viralizara con especial fuerza. Lemoine respondió entonces que el material había sido realizado como “un piloto para cable” y que no se trataba de declaraciones personales.

Antes de ingresar formalmente a la política, Lemoine desarrolló durante años una presencia muy activa en Internet, vinculada, entre otras cosas, al cosplay, la producción de videos y las redes sociales. Esa extensa huella digital hace que periódicamente reaparezcan fragmentos de aquella etapa.

Esta vez, el archivo recuperado difícilmente pase inadvertido: una rata muerta a manos de su gato, un velorio casero y un pedazo de queso colocado en una pata para acompañarla “al otro mundo”.