El Inter Miami busca reeditar la histórica delantera Messi-Suárez-Neymar

El rumor de una posible reunión de Neymar con Lionel Messi y Luis Suárez en el Inter Miami volvió a tomar fuerza y abrió la puerta a una de las reuniones más atractivas con el regreso de la denominada “MSN”, el tridente que marcó una época en el Barcelona y que ahora podría tener una última versión en la Major League Soccer estadounidense. La versión fue difundida este lunes por el diario español Marca, que puso el foco en la situación contractual del delantero brasileño y planteó que enero de 2027 podría convertirse en una fecha clave para su futuro.

La información, por ahora, debe ser considerada como una posibilidad y no como una negociación cerrada ya que no existe un anuncio oficial del Inter Miami ni un acuerdo confirmado con Neymar. Otros medios también recogieron en las últimas horas la hipótesis de una eventual llegada del brasileño al conjunto de Florida. El punto de partida del rumor está en el contrato que une actualmente a Neymar con Santos. El brasileño renovó su vínculo con el club de San Pablo hasta diciembre de 2026, por lo que, si no existiera una nueva extensión, quedaría en condiciones de negociar libremente su futuro a partir de enero de 2027. Esa circunstancia es precisamente la que Marca señala como uno de los factores que pueden hacer plausible una mudanza a Estados Unidos.

La cuestión adquiere especial relevancia por la edad del futbolista que cumplirá 35 años el 5 de febrero de 2027 y, llegado ese momento, deberá decidir si continúa en su club de origen, busca otro desafío deportivo o prioriza un destino capaz de combinar competencia, exposición internacional y un proyecto comercial de enorme dimensión. El Inter Miami aparece en ese escenario no solamente por la presencia de Messi y Suárez, sino también por la relación personal y deportiva que los tres construyeron durante su etapa catalana.

La posibilidad de volver a juntar a Neymar con sus dos antiguos socios ofensivos tiene un componente sentimental evidente, pero también una lógica comercial extraordinaria. Messi llegó a Miami en 2023 y posteriormente se incorporó Suárez, mientras que el club fue construyendo alrededor de ellos una identidad fuertemente asociada con el Barcelona de los años de mayor esplendor. La eventual incorporación de Neymar convertiría al Inter Miami en el escenario de una reedición de uno de los ataques más famosos de la historia reciente del fútbol.

La “MSN” funcionó en Barcelona entre 2014 y 2017 y estuvo integrada por tres futbolistas de características diferentes pero complementarias. Messi aportaba conducción, creación y gol; Neymar desequilibrio individual, velocidad y capacidad para romper defensas desde la izquierda; y Suárez presencia en el área, movilidad y una extraordinaria capacidad de definición. El resultado fue un ataque que no solamente produjo una enorme cantidad de goles, sino que también consiguió títulos y se convirtió en uno de los principales símbolos del Barcelona de aquella época.

Los tres compartieron tres temporadas completas y participaron de un ciclo en el que el Barcelona acumuló nueve títulos: una Liga de Campeones de la UEFA, dos Ligas españolas y tres Copas del Rey, además de otras conquistas internacionales y nacionales. La propia documentación histórica del Barcelona destaca que Neymar formó parte de un equipo que consiguió nueve títulos importantes durante su etapa en el club y que una parte fundamental de ese éxito estuvo vinculada a su sociedad con Messi y Suárez.

El momento culminante llegó en la temporada 2014/15, la primera campaña completa en la que los tres coincidieron desde el comienzo. Barcelona ganó aquella temporada la Liga española, la Copa del Rey y la Liga de Campeones, completando el denominado “triplete”. En ese recorrido, Messi, Neymar y Suárez marcaron juntos 122 goles en todas las competiciones: Messi convirtió 58, Neymar 39 y Suárez 25. El propio Barcelona registró posteriormente aquella cifra como uno de los grandes hitos estadísticos de la sociedad ofensiva.

La importancia de aquel registro permite dimensionar lo que significaría recuperar la sociedad casi doce años después. En la temporada 2014/15, los tres no solamente compartieron goles sino que también se potenciaron mutuamente. Barcelona llegó a tener un ataque en el que cada integrante podía asumir el protagonismo dependiendo de las circunstancias del partido. Neymar, por ejemplo, recibió 40 asistencias de Messi o Suárez durante su etapa en el club, mientras que él mismo repartió numerosas asistencias para sus compañeros.

El Inter Miami ya comprobó el efecto que puede generar la presencia de Messi. La llegada del argentino produjo un cambio profundo en la percepción internacional de la institución y convirtió muchos de sus partidos en acontecimientos deportivos globales. Esa transformación no se limitó a la camiseta rosa: los partidos del equipo comenzaron a generar una demanda extraordinaria en estadios rivales. En febrero de 2026, por ejemplo, el encuentro entre Los Angeles FC e Inter Miami reunió 75.673 espectadores en el Memorial Coliseum, la segunda mayor asistencia para un partido individual en la historia de la MLS.

La tendencia continuó durante 2026. Un partido de Inter Miami ante Colorado Rapids llevó 75.824 personas al Empower Field, mientras que el choque contra Toronto FC reunió 44.828 espectadores, récord de asistencia para ese club. La propia MLS destacó que los partidos de Miami y la presencia de Messi se transformaron en grandes atractivos para las ciudades visitantes.

El fenómeno también puede medirse en términos de audiencia y exposición. Durante los primeros meses de 2026, la MLS informó un crecimiento del 62% en audiencia, mientras que la liga promedió 22.109 espectadores por partido hasta mayo y superó los 4,8 millones de asistentes en los primeros tres meses de competición. Las cuentas de la MLS y sus clubes alcanzaron además casi 113 millones de seguidores globales y generaron 5.710 millones de impresiones en redes sociales hasta mayo.

En ese contexto, Neymar representaría mucho más que una incorporación de jerarquía. La posibilidad de reunir a la MSN permitiría al Inter Miami vender una historia que el fútbol estadounidense difícilmente podría reproducir con otro grupo de futbolistas: tres de los atacantes que dominaron Europa durante la segunda mitad de la década pasada, reunidos nuevamente en el tramo final de sus carreras. El componente nostálgico podría convertirse en un activo comercial para venta de camisetas, entradas, derechos audiovisuales, patrocinios y contenidos digitales.