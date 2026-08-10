Rodrigo De Paul homenajeó a Messi en su gol con el Inter Miami

El fútbol volvió a convertirse en un escenario de afectos para Lionel Messi apenas unas horas después de la muerte de su padre, Jorge Horacio Messi. En la noche del domingo 9 de agosto, cuando el Inter Miami enfrentó a Monterrey por la Leagues Cup 2026, Rodrigo De Paul transformó un gol en un mensaje destinado a su compañero, amigo y capitán de la Selección argentina. Messi no estuvo en el campo de juego, en ese momento había viajado a Rosario después de conocer el fallecimiento de su mentor, ocurrido el sábado, y se encontraba junto a su familia en la despedida.

De Paul fue quien abrió el marcador a los 32 minutos. El mediocampista recibió la pelota y sacó un potente remate desde afuera del área que terminó contra la base del poste izquierdo y dejó sin posibilidades al arquero de Monterrey. Pero lo conmovedor llegó inmediatamente después, cuando De Paul corrió hacia un sector del campo, se quitó la camiseta del Inter Miami y dejó a la vista una camiseta del mismo club con el nombre de Lionel Messi que llevaba debajo. El futbolista no estaba celebrando solamente su gol, sino que estaba utilizando ese instante para acompañar públicamente a su amigo en uno de los momentos más dolorosos de su vida.

El árbitro amonestó a De Paul por quitarse la camiseta, pero el volante aceptó la tarjeta como parte de un gesto que había decidido realizar aun sabiendo que podía recibir una sanción disciplinaria. La escena fue especialmente significativa porque, además, De Paul utilizó el brazalete de capitán del Inter Miami, habitualmente asociado a Messi. La ausencia del rosarino era imposible de ignorar y el homenaje de su compañero terminó ocupando buena parte de la atención de una noche que debía ser estrictamente futbolística.

Antes del comienzo del encuentro también se realizó un minuto de silencio en memoria de Jorge Messi. El homenaje se produjo pocas horas después de que el mundo del fútbol conociera la noticia de su fallecimiento y en un estadio donde estaba ausente precisamente la persona más directamente afectada por aquella pérdida. De Paul, uno de los jugadores argentinos más cercanos a Messi dentro de la Selección, asumió así una suerte de representación simbólica.

El gesto tuvo una repercusión inmediata porque De Paul y Messi construyeron durante los últimos años una relación que excedió ampliamente el vínculo entre compañeros de selección. Compartieron la etapa más exitosa de la historia reciente de la Argentina, desde la conquista de la Copa América 2021 hasta el Mundial de Qatar 2022 y los títulos posteriores. De Paul se convirtió en uno de los socios futbolísticos más importantes de Messi en el seleccionado y también en uno de sus amigos más cercanos fuera del campo.

El padre del capitán argentino falleció en Rosario después de atravesar una prolongada situación de salud. Se encontraba internado en el Sanatorio Centro de Rosario y la noticia fue confirmada posteriormente por el establecimiento médico. La familia había mantenido durante meses un estricto hermetismo respecto de su enfermedad y nunca difundió públicamente un diagnóstico específico. La reserva familiar había cobrado especial relevancia durante el Mundial 2026.

El 18 de junio, en medio de versiones y rumores que incluso habían dado por muerto a Jorge Messi, la familia difundió un comunicado para aclarar que atravesaba una situación médica y que se encontraba bajo seguimiento. El mensaje indicaba que estaba “recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta” y cuestionaba duramente la circulación de información no confirmada. La familia remarcó que solamente los allegados más cercanos disponían de información real y precisa sobre su estado y reclamó responsabilidad, prudencia y humanidad.

La preocupación había quedado expuesta también en las palabras de Lionel después del partido de Argentina frente a Argelia. Tras aquel encuentro, en el que Messi había convertido tres goles, el capitán reconoció que había atravesado días “difíciles” y “complicados” por una cuestión completamente ajena al fútbol. En aquel momento no dio detalles, pero el posterior comunicado familiar permitió comprender que la salud de su padre estaba detrás de aquella situación personal que había afectado emocionalmente al futbolista durante la competencia.

La muerte de Jorge Messi produjo entonces una inversión dolorosa de aquella situación. Durante el Mundial, Lionel estaba en la cancha mientras su padre atravesaba una delicada situación de salud en Rosario. En agosto, fue Lionel quien debió abandonar momentáneamente la actividad profesional para regresar a su ciudad natal y despedirlo. La noticia lo encontró en Miami y emprendió el viaje hacia Rosario para reunirse con su familia. El velatorio y el sepelio se desarrollaron en un ámbito privado, lejos de la exposición pública que acompañó durante décadas la carrera de su hijo.

La figura de Jorge Messi excedió ampliamente la de un padre que acompañó a un futbolista famoso. Su nombre quedó asociado a una de las decisiones más determinantes al sostener la carrera de su hijo cuyo talento extraordinario convivía con una dificultad física que requería un tratamiento costoso. Lionel había sido diagnosticado durante su infancia con una deficiencia de hormona de crecimiento. El tratamiento era prolongado y representaba un esfuerzo económico considerable para la familia.

Para Jorge Messi, trabajador metalúrgico y padre de una familia numerosa, debió buscar la manera de sostener el tratamiento mientras intentaba que su hijo pudiera continuar desarrollándose como futbolista. Cuando los recursos y las posibilidades de los clubes argentinos resultaron insuficientes para garantizar esa continuidad, comenzó a tomar forma la posibilidad de llevar a Lionel a Europa. Esa decisión terminaría modificando para siempre la historia familiar.

El viaje a Barcelona en el año 2000 fue, en ese sentido, mucho más que una prueba futbolística. Jorge acompañó a su hijo cuando todavía era un adolescente y asumió el riesgo de trasladar a su familia a otro país. La apuesta terminó con Lionel incorporándose a las divisiones inferiores del Barcelona y comenzando su formación en La Masia. La transformación se concreto cuando Jorge Messi pasó entonces de ser el padre que acompañaba a su hijo a los entrenamientos a convertirse también en representante, administrador y principal interlocutor de su carrera profesional.

Su legado no puede reducirse, por lo tanto, a haber financiado el tratamiento médico de Lionel. Fue también quien creyó que aquel niño pequeño podía superar los obstáculos que aparecían delante de su carrera. Cuando la dimensión económica y deportiva del problema amenazaba con limitar sus posibilidades, Jorge Messi tomó decisiones que implicaron sacrificios personales y familiares. No fue quien marcó los goles, ni quien levantó los trofeos, ni quien recibió los premios. Fue quien estuvo al comienzo del camino, cuando Lionel todavía era un niño que necesitaba una oportunidad y un tratamiento que su familia debía esforzarse para poder pagar.