Franco Colapinto se volvió viral al denunciar que sufrió un robo en Italia

El piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto, de Alpine, habría sido víctima de un robo durante sus días de descanso en Italia, en medio del receso veraniego de la categoría. El propio corredor dio a conocer el episodio a través de sus redes sociales, donde combinó el relato del hecho con el tono humorístico que suele mostrar en sus publicaciones.

A través de una historia de Instagram, Colapinto escribió: "Quién hubiera dicho que europeos le iban a robar todo a un latino". Y sumó: "Plis, ni la matera dejaron loco, estoy seguro que no les va a gustar el mate". El posteo incluyó fotos de su estadía en el país europeo -entre ellas el mate sobre la mesada de una cocina, una cena junto al lago di Como y un plato de pasta en la Osteria da Fortunata- acompañadas por la frase que terminó de viralizar la publicación: "Últimas fotos de esta ropa, mate etc etc, espero que los italianos q se lo adueñaron lo disfruten !!".

La publicación superó los 161.000 "me gusta" y acumuló cerca de 1.600 comentarios en pocas horas. Ante la consulta de un seguidor que le preguntó si realmente había sufrido el robo, el piloto de Pilar respondió con su habitual sarcasmo: "Y en Argentina no me robaron nunca!!!! #masseguroqeuropa", mensaje que sumó más de 4.700 "me gusta" propios.

Entre las imágenes compartidas también se lo ve dentro de un auto con un papel en la boca, gesto que refleja su reacción frente al episodio, además de otras postales del lago y las montañas que rodean la zona de Como desde su alojamiento. Colapinto sumó, además, la foto de un sticker con su figura caracterizada como "San Franco", con la camiseta de la Selección argentina y una aureola, imagen que sus seguidores ya adoptaron como un ícono.

El hecho ocurrió durante la pausa que la Fórmula 1 tiene tras el Gran Premio de Hungría, última carrera antes del receso, y antes del regreso de la actividad en el Gran Premio de los Países Bajos, pautado para el 23 de agosto en el circuito de Zandvoort. El bonaerense llegaba a este parate con buenas noticias deportivas: días atrás había sido reconocido con el premio al mejor adelantamiento del mes por la maniobra que realizó en Spa-Francorchamps, cuando superó al mismo tiempo a Pierre Gasly y a Liam Lawson por el interior.

Colapinto atraviesa una temporada 2026 estable con Alpine y acumula apenas un punto de penalización en su superlicencia, sancionado en el Gran Premio de España por no reducir la velocidad ante una bandera amarilla. La cifra lo posiciona entre los pilotos con mejor comportamiento disciplinario del campeonato, lejos del límite de 12 puntos que fija la FIA para determinar una suspensión.

FG