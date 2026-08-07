El divertido video de las habilidades del guardaespaldas de Messi

Un nuevo video de Yassine Cheuko, el guardaespaldas personal de Lionel Messi, volvió a viralizarse en las redes sociales. El compilado combina imágenes de sus entrenamientos con distintos momentos en los que debió salir corriendo para interceptar a hinchas que lograron colarse en la cancha con la intención de saludar o abrazar al capitán argentino.

Aunque durante un tiempo circuló la versión de que Cheuko sería un exmarine estadounidense, veterano de las guerras de Irak y Afganistán, esa historia fue desmentida por Sports Illustrated. En rigor, Cheuko nació y se crió en un barrio humilde de París, hijo de madre francesa y padre marroquí, y se formó en seguridad trabajando en el fútbol europeo: durante siete años se dedicó a la custodia de estadios en la Ligue 1 y la Champions League, incluida una etapa en el Paris Saint-Germain, club en el que comenzó a proteger a Messi en 2021.

Cuando el rosarino se sumó al Inter Miami en 2023, Cheuko lo siguió a Estados Unidos y se convirtió en la cabeza visible de su seguridad personal. "Estuve en Europa siete años trabajando para la Ligue 1 y la Champions League, y solo seis personas invadieron el campo. Llegué a Estados Unidos y en veinte meses ya lo hicieron dieciséis", explicó, en referencia al salto en la cantidad de intrusiones que debió resolver en la MLS.

Esa diferencia se hizo evidente en varios partidos. En septiembre de 2023, durante un Inter Miami-Los Angeles FC, un hincha logró llegar hasta Messi y Cheuko debió correr a gran velocidad para interceptarlo por el cuello antes de que otros agentes de seguridad del estadio lo sacaran del campo. Meses después, en un partido ante Sporting Kansas City, se repitió una escena similar cuando otro fanático invadió la cancha para pedirle una foto al capitán argentino.

No todas sus intervenciones fueron impecables: en un amistoso de pretemporada ante Sporting San Miguelito, en Panamá, un hincha que saltó al campo para abrazar a Messi se resbaló justo cuando Cheuko intentaba interceptarlo y terminó "tackleándolo" por accidente. El guardaespaldas se levantó con una sonrisa y llegó a la par del fanático hasta donde estaba el propio Messi.

Esa frecuencia de intervenciones le valió, en 2025, una sanción de Inter Miami y la MLS: se le prohibió ingresar al campo de juego durante los partidos, por lo que desde entonces custodia a Messi únicamente desde el vestuario y la zona mixta, aunque continúa siendo parte de su equipo de seguridad personal.