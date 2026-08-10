El sentido mensaje para Messi en Rosario, su ciudad natal

Rosario le puso palabras y también imágenes a su cariño por Lionel Messi. Tras el fallecimiento de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección argentina, ocurrido el sábado a los 68 años luego de una enfermedad prolongada, la ciudad manifestó públicamente su solidaridad con el futbolista y su familia.

En redes sociales circuló un video grabado con un dron, en el que se proyectó la bandera argentina sobre una pantalla junto al mensaje: "Fuerza Leo. Rosario te ama". La cuenta de Instagram Rosario La Ciudad sumó su propio homenaje: "Fuerza Leo, estamos con vos. Y siempre vamos a estar con vos, más ahora. Nuestro amor a toda la familia Messi", escribió, y agregó una definición sobre el vínculo del "10" con su tierra natal: "Se siente el respeto que se ganaron. En Rosario y el mundo".

La noticia también generó un fuerte eco en el mundo del fútbol. La AFA y clubes que marcaron la carrera de Lionel, como Barcelona, Inter Miami, Paris Saint-Germain y Newell's Old Boys, expresaron sus condolencias a la familia. El mensaje de acompañamiento se extendió incluso a instituciones rivales históricas, como Real Madrid, además de compañeros de equipo y distintas entidades del fútbol argentino.

La despedida se concretó el domingo en el cementerio El Prado de Rosario, en una ceremonia íntima. Messi había llegado a su ciudad natal el sábado, alrededor de las 20.45, en un vuelo privado desde Fort Lauderdale, Florida, junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos. Ya en Rosario, se reunió con su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol, para acompañar juntos el último adiós a Jorge Messi.