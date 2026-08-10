El mensaje de Rafa Nadal a Messi por la muerte de su padre

Lionel Messi atraviesa días de profundo dolor tras la muerte de su padre, Jorge Messi, a los 68 años. En medio de las numerosas muestras de afecto que recibió el futbolista argentino, Rafael Nadal utilizó sus redes sociales para enviarle un sentido mensaje de acompañamiento.

“Querido Leo, no puedo imaginar el dolor por el que debes estar pasando. Te mando todo mi cariño y mis condolencias a ti y a toda tu familia en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz, Jorge”, escribió el extenista español en una historia de Instagram.

El gesto de Nadal reflejó una vez más la admiración y el respeto que ambos deportistas se manifestaron públicamente a lo largo de los años, pese a haber desarrollado sus carreras en disciplinas diferentes. El español, ganador de 22 títulos de Grand Slam, se sumó así a las numerosas figuras del deporte que acompañaron al rosarino.

Jorge Messi tuvo un papel central en la trayectoria profesional de su hijo desde sus primeros años y fue una de las personas de mayor confianza del capitán argentino durante buena parte de su carrera. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, Messi viajó desde Estados Unidos hacia Rosario para reunirse con su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos.

El funeral se realizó el domingo en el cementerio privado El Prado, en las afueras de Rosario, bajo un fuerte operativo de seguridad y con la presencia del círculo íntimo de la familia. Messi estuvo acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos durante la despedida.

La muerte de Jorge Messi también provocó mensajes de clubes, organismos deportivos y distintas personalidades del fútbol. En los partidos de la Liga Profesional argentina disputados durante el fin de semana se dispuso además un minuto de silencio en su memoria.