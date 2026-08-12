La despedida de Messi a su padre Jorge: "Tanto me pedías que juegue el último Mundial..."

Lionel Messi publicó este martes en Instagram una extensa carta de despedida dirigida a su padre Jorge, quien murió el sábado a los 68 años en Rosario tras una enfermedad prolongada. El texto, que el capitán argentino compartió junto a una foto con su padre, reveló por primera vez cómo la enfermedad de Jorge atravesó cada partido del Mundial 2026 y dejó una frase que sacudió al mundo del fútbol: "Ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir jugando al fútbol mucho tiempo más".

El arranque de la carta marcó el tono de lo que vendría: "Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer", escribió Messi, y agregó que le resultaba muy difícil imaginar que ya no iba a verlo ni a hablar más con él. "Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto".

El tramo más conmovedor fue el que vinculó la enfermedad de Jorge con el recorrido de la Selección en el Mundial. Messi contó que su padre le pedía constantemente que jugara el último torneo, pero que días antes de que arrancara "fue cuando peor te pusiste". Era la primera vez que Jorge no iba a estar en un torneo. Cada vez que terminaba un partido, Messi esperaba un mensaje que ya no llegaba: "Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad".

Aun así, reveló que siguió adelante con un objetivo doble: llegar lo más lejos posible para darle tiempo a su padre y que pudiera ver al menos un partido. "Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más", escribió, en referencia a la derrota ante España.

Messi también contó cómo fue el reencuentro con Jorge tras la final: "Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada". Y cerró ese pasaje reconociendo que su padre tenía razón: "Tenía que estar y jugarlo".

La carta incluyó además un repaso por la relación entre ambos, desde los viajes a los entrenamientos en Rosario cuando era chico hasta su rol como representante. "Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada", le dijo.

El cierre fue el que más impacto generó: "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?".

Messi, de 39 años, permaneció en Rosario hasta el martes por la noche junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, antes de emprender el regreso a Miami.