Los mensajes de Cristiano Ronaldo y otras estrellas por la muerte de Jorge Messi

La muerte de Jorge Horacio Messi, padre de Lionel Messi y una de las figuras más determinantes en la construcción de la carrera del capitán argentino, provocó una profunda conmoción en el mundo del deporte. Jorge Messi falleció el sábado 8 de agosto de 2026, a los 68 años, en Rosario, después de atravesar durante varios meses un delicado cuadro de salud. La familia había pedido expresamente preservar la intimidad y había desmentido durante el Mundial las versiones que anunciaban anticipadamente su muerte.

Su estado había generado preocupación durante la Copa del Mundo, al punto de convertirse en una de las grandes cuestiones personales que acompañaron a Lionel Messi mientras disputaba el torneo en Estados Unidos, México y Canadá. El fallecimiento se produjo apenas unas semanas después de que Messi terminara su participación en el Mundial 2026, un torneo particularmente complejo desde el punto de vista emocional. ya que el progenitor no pudo acompañar por primera vez en una Copa del Mundo a su hijo.

La despedida familiar se realizó en Rosario, en una ceremonia privada en el cementerio El Prado. Lionel Messi regresó desde Estados Unidos junto con Antonela Roccuzzo y sus hijos para acompañar a su familia. El dolor del futbolista se hizo público recién varios días después, cuando decidió publicar en Instagram una fotografía junto a su padre y una extensa carta que rápidamente recorrió el mundo.El mensaje de Lionel fue particularmente contundente porque no se limitó a recordar a Jorge como padre, sino que describió la relación que mantuvieron durante toda su vida y dejó expuesto hasta qué punto su pérdida afectó incluso su vínculo con el fútbol.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, escribió el capitán argentino. En otro de los fragmentos más dolorosos de la carta, Messi contó que su padre le había pedido que disputara el último Mundial y relató cómo ambos habían imaginado que Jorge podría viajar para verlo: “Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final, así podías viajar”.

La carta terminó con una referencia a la continuidad de Jorge a través de sus nietos. “Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo”, escribió Messi. El cierre fue una declaración sencilla y profundamente personal: “Te amo, pa”.

El mensaje produjo inmediatamente una avalancha de respuestas de futbolistas, exjugadores, dirigentes y deportistas de otras disciplinas. Uno de los comentarios que mayor repercusión tuvo fue el de Cristiano Ronaldo. El portugués, histórico rival deportivo de Messi durante más de una década, escribió: “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”. El gesto tuvo un significado especial porque puso nuevamente de manifiesto que la rivalidad entre ambos estuvo siempre circunscripta al terreno de juego y que, fuera de él, existe una relación de respeto.

Neymar, excompañero de Messi en el Barcelona y uno de sus amigos más cercanos dentro del fútbol, también se hizo presente. “Mucha fuerza para ti y tu familia. Abrazo fuerte”, escribió el brasileño. Sergio “Kun” Agüero, amigo íntimo de Messi y compañero durante años en la selección argentina, optó por un mensaje más breve y afectivo: “Te quiero”. David Beckham, uno de los propietarios del Inter Miami y una de las personas que más estrechamente acompañó la llegada de Messi a la MLS, también dejó su mensaje: “Estamos contigo y tu familia, Leo. Siempre”. La frase tuvo una particular importancia porque Beckham no solamente mantiene una relación institucional con Messi, sino que se convirtió en una figura cercana al entorno del futbolista desde su llegada a Estados Unidos.

En el caso de Luka Modrić, Toni Kroos, Thibaut Courtois y Ferran Torres, los cuatro aparecen entre las figuras del fútbol internacional que expresaron públicamente su acompañamiento a Messi. Modrić y Kroos fueron durante años rivales de Messi en los grandes enfrentamientos entre Barcelona y Real Madrid, mientras que Courtois también lo enfrentó repetidamente como arquero del conjunto madrileño. Ferran Torres, por su parte, compartió vestuario con el argentino en Barcelona.

La ola de solidaridad también incluyó a compañeros y excompañeros de la selección argentina. Leandro Paredes reaccionó con emojis de oración y corazón; Cristian “Cuti” Romero hizo lo propio; Thiago Almada dejó corazones; Giuliano Simeone escribió “Estamos con vos, Leo”; y Nicolás Paz expresó “Mucha fuerza Leo”. Ángel Di María, uno de los grandes compañeros de Messi en la selección campeona del mundo, también acompañó la publicación con corazones. Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, escribió: “Te quiero con el alma. Siempre, pero siempre con vos”.

La repercusión excedió al fútbol. Franco Colapinto escribió “Todos con vos siempre”, mientras Gabriela Sabatini, una de las máximas figuras de la historia del tenis argentino, le transmitió su afecto con un “Te abrazo fuerte”. También hubo mensajes procedentes de clubes e instituciones: el Barcelona publicó “Mucha fuerza, Leo” y otras entidades deportivas se sumaron a las expresiones de solidaridad.

La escena tuvo una carga simbólica particular. Apenas unos días antes, Messi había escrito que no sabía cómo continuar sin su padre y había dejado abierta la posibilidad de abandonar el fútbol. Sin embargo, volvió a pisar una cancha en Miami. Ese regreso no significa necesariamente que haya decidido continuar durante mucho tiempo, porque sus propias palabras dejaron abierta esa incertidumbre, pero sí mostró que, aun en medio del duelo, el fútbol continúa formando parte de su identidad.

La muerte de Jorge Messi representa, en consecuencia, mucho más que la pérdida del padre de una superestrella. Para Lionel significa la desaparición de la persona que lo acompañó desde que era un niño que jugaba al fútbol en Rosario hasta convertirse en campeón mundial, ganador de múltiples Balones de Oro y referente histórico del deporte. Fue su padre, su representante, su consejero y, sobre todo, el hombre que permaneció a su lado cuando todavía no existían las garantías de que aquel niño de talento extraordinario llegaría a convertirse en Lionel Messi.