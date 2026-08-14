La increíble coincidencia entre Tevez y Messi al hablar de la muerte de sus padres

Hay una frase que, sin que ninguno de los dos lo buscara, terminó uniendo a Carlos Tevez y a Lionel Messi. En su carta de despedida a su padre Jorge, Messi había escrito sobre la final del Mundial 2026: "Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más". Este miércoles, en una charla con Radio La Red, Tevez usó casi las mismas palabras para describir lo que sintió en 2021, cuando su padre adoptivo, Segundo, agonizaba mientras él todavía jugaba en Boca: "Sentía que las piernas no me daban, que tenía que estar con mi papá ahí y lamentablemente tenía que estar jugando un partido de fútbol. Es muy duro, muy difícil, pero son momentos muy personales".

El "Apache" se refirió al presente de Messi desde su propia experiencia. "Es un momento para respetar, mandarle la mayor fuerza para que él pueda tomar la mejor decisión y pueda encontrar fuerzas para seguir jugando, que es todo lo que los argentinos queremos", expresó, evitando cualquier tipo de presión sobre la continuidad del capitán argentino.

Tevez sabe de qué habla. Segundo Tevez murió en febrero de 2021, a los 58 años, luego de varias semanas internado con muerte cerebral tras una cirugía de cuello. Semanas después, en una entrevista con Alejandro Fantino para "Animales Sueltos", el delantero confirmó su retiro del fútbol profesional con una definición que quedó grabada: "Perdí a mi fan número uno. Tenía ocho años y el que me venía a ver era él. ¿Para qué más?". Este miércoles amplió esa idea: "Yo no pude salir, di un paso al costado, dije hasta acá llegué porque no encontraba ese sentimiento de jugar para alguien que había hecho tanto en mi carrera".

Messi, por su parte, ya volvió a jugar: ingresó en el segundo tiempo ante Club León por la Leagues Cup, apenas días después de despedir a su padre en Rosario, aunque el Inter Miami cayó 3-2 y quedó eliminado del torneo. Su futuro en el fútbol, sin embargo, sigue siendo una incógnita después de las dudas que dejó planteadas en su carta.