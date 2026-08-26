Qué pasa ahora con los turnos para las visas de Estados Unidos

El Departamento de Estado frenó las citas para visas de inmigrante en todas sus embajadas y consulados del mundo, sin fecha de reanudación. Los solicitantes que ya tenían entrevista agendada empezaron a recibir mails avisando que se reprograma.

Lo que se sabe hasta ahora

La suspensión la confirmó el martes un vocero del organismo, que la justificó con una capacitación global para todo el personal consular. Las citas de servicios de visas, dijo, se van a reacomodar para dar lugar a esa formación. El detalle clave: no informaron cuánto va a durar ni cuándo se habilitan turnos nuevos. Tampoco precisaron el alcance por país. En la práctica, eso queda librado a cada representación diplomática, así que lo único confiable es lo que comunique cada consulado.

A quienes ya tenían entrevista fijada les llegaron correos electrónicos avisando que se reprograma y que la fecha nueva se informa después. La primicia la dio el Financial Times y después la replicaron Reuters y AFP.

Qué turnos están afectados

Acá conviene ser preciso, porque las versiones circulan mezcladas. La medida apunta a las visas de inmigrante, las que se tramitan para residir de forma permanente. El comunicado oficial habla en general de "servicios de visas", y varios medios titularon como si alcanzara a todos los trámites, incluida la visa de turista B1/B2, que es la que más argentinos gestionan. El Departamento de Estado no lo aclaró.

Qué buscan con la capacitación

El objetivo declarado es entrenar a los funcionarios consulares para detectar a quienes puedan convertirse en carga pública, es decir, solicitantes con chances de depender del sistema de beneficios sociales. También, que las evaluaciones se hagan de manera "exhaustiva y coherente". Traducido: criterios más duros y más parejos en todas las ventanillas del mundo.

La pausa llega en la semana más pesada de la ofensiva migratoria de Donald Trump. El martes, el Departamento de Estado anunció que revoca las visas de negocios y turismo de extranjeros que pidieron asilo una vez dentro del país. La Casa Blanca deslizó en X que serían hasta 200.000 y lo presentó como la mayor revocación masiva de la historia. El organismo no confirmó la cifra, pero tampoco la desmintió, y aclaró que el proceso va a ser progresivo.

El contexto

Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado, lo planteó así ante la AFP: sacar una visa con el fin de pedir asilo es fraude, y el fraude habilita la revocación. En paralelo, el gobierno avanza para volver permanente la tasa de 103.265 dólares sobre ciertas visas H-1B, las de trabajadores altamente calificados. El reglamento se publicó el martes en el Registro Federal y abrió treinta días de comentarios públicos. Si supera esa instancia, puede quedar firme antes de fin de año. Hoy la medida está frenada en tribunales.

Esos frenos judiciales son el dato que más relevante. El viernes pasado, un juez estadounidense anuló la suspensión de visas de inmigrante para solicitantes de 75 países, por considerar que la política excedía las facultades legales del secretario de Estado Marco Rubio. La ofensiva avanza, pero no siempre queda en pie.

Las reprogramaciones

Las nuevas fechas se comunican por el mail asociado a cada solicitud y por la cuenta en el sistema de citas. El consulado en Argentina viene repitiendo desde hace años una advertencia que vuelve a cobrar sentido: ningún gestor privado puede garantizar turnos ni adelantos, y toda oferta en ese sentido es fraudulenta.

por M.S.