Fátima Flórez contra su ex: "Me quieren sacar la casa donde vivo"

El conflicto judicial entre Fátima Florez y su ex marido y ex representante Norberto Marcos volvió a estallar públicamente cuando la actriz se quebró al aire en La mañana con Moria, el programa que conduce junto a Moria Casán por El Trece. Después de varios meses de silencio sobre la disputa patrimonial que ambos mantienen desde su separación, la humorista respondió por primera vez en televisión a las declaraciones que Marcos había realizado días antes y terminó llorando en vivo al asegurar que su ex pareja intenta quitarle la casa en la que vive, apropiarse de bienes que, según sostiene, compró con el fruto de su trabajo y hasta quedarse con su nombre artístico.

Ante estas declaraciones mediáticas, horas después, su ex esposo salió a responder una por una las acusaciones, negó todas las afirmaciones de la artista y sostuvo que es él quien se siente perjudicado por el proceso judicial. La disputa tiene su origen en la separación de la pareja, anunciada en febrero de 2023 luego de 22 años de relación. Durante más de dos décadas, Norberto Marcos también fue el productor, representante y administrador de toda su carrera artística. Él manejaba las contrataciones, negociaba los espectáculos teatrales, administraba la sociedad comercial que explotaba la marca artística y era quien organizaba las giras nacionales e internacionales de la imitadora.

Pero, tras la ruptura sentimental, comenzó también una compleja división patrimonial que incluyó inmuebles, vehículos, sociedades comerciales, derechos de propiedad intelectual y el uso del nombre artístico "Fátima Florez". Durante los primeros meses posteriores a la separación ambas partes intentaron mantener el conflicto en reserva. Sin embargo, la situación se fue deteriorando con demandas cruzadas por la división de bienes y por la administración de las empresas que ambos compartían.

A mediados de 2025 ya existían expedientes civiles abiertos por la liquidación de la sociedad conyugal y por la distribución de propiedades adquiridas durante la relación. El enfrentamiento volvió a tomar estado público cuando la abogada de la actriz, Ana Rosenfeld, aseguró que Marcos pretendía quedarse con bienes registrados a nombre de Fátima y cuestionó la forma en que había administrado durante años el patrimonio de la artista. Esas declaraciones motivaron la respuesta del productor en distintos programas de televisión y desembocaron en el descargo de Florez en El Trece.

El momento más fuerte de La mañana con Moria ocurrió cuando el panelista Gustavo Méndez le preguntó directamente si era cierto que existía un reclamo judicial sobre dos inmuebles. En ese instante la actriz rompió en llanto y respondió con una de las frases que marcaron la entrevista: "Está a la vista de todo el mundo lo que he hecho. Me quiere sacar la casa donde vivo. Trabajo desde los 17 años." La artista explicó que esa vivienda constituye su residencia habitual y aseguró que fue adquirida gracias a décadas de trabajo en televisión y teatro.

A continuación profundizó su relato y sostuvo que el litigio le provoca un enorme desgaste emocional. "Está en un litigio legal cuando yo he trabajado toda mi vida. He hecho funciones donde no comía entre función y función porque no tenía tiempo", sostuvo. Luego recordó los comienzos de su carrera artística y afirmó: "Trabajé y trabajo desde los 17 años. Nadie me regaló nada. Me costó un huevo, me costó mucho todo. Nadie me regaló nada."

Mientras lloraba, Fátima insistió en que nunca quiso exponer públicamente los conflictos privados con quien fue su pareja durante más de dos décadas. "Esto no pasó hace dos días, es una separación de hace cuatro años. Ya pasó un tiempo enorme y me duele." También recordó la historia que compartieron: "Me duele de la persona con la que estuve 22 años juntos, de muy chica, de los 19 años."

La actriz aseguró que eligió guardar silencio durante todo el proceso judicial porque esperaba resolver la situación en privado. "Ustedes saben cómo soy, que siempre me llamé a silencio, siempre soy de poner paños fríos y no me gusta andar ventilando trapitos. Los trapitos se lavan en casa, por lo menos lo que tiene que ver con lo de puertas adentro." Y agregó cuál había sido su intención después de la separación: "Siempre la idea de mi parte fue separarnos en buenos términos, en paz."

Uno de los capítulos más sensibles de la disputa involucra el nombre artístico de la humorista. Durante la entrevista denunció que Marcos intentó apropiarse de la marca que la identifica profesionalmente. "A mí me quisieron sacar hasta mi nombre. Yo estuve preocupada porque ese es mi nombre artístico." Según explicó, la posibilidad de perder el uso comercial de "Fátima Florez" representaba un enorme perjuicio porque toda su carrera teatral, televisiva y comercial se encuentra asociada a esa denominación.

En ese mismo tramo realizó la acusación más dura contra su ex marido respecto de la administración de su patrimonio. "Siempre dijimos que fuimos una familia. Yo le entregué mi carrera, él manejaba todos mis contratos, mi dinero." La actriz dio a entender que durante años delegó completamente el manejo económico y profesional en Marcos y que hoy eso forma parte de la disputa judicial. Consultada sobre si consideraba que las acciones de Marcos estaban motivadas por despecho, evitó afirmarlo de manera directa aunque hizo referencia a la vida sentimental del productor. "No sé si hay despecho. Yo sé que del otro lado reconstruye su vida y sale con señoritas."

Las declaraciones tuvieron una inmediata respuesta de Norberto Marcos, quien habló primero en Intrusos y luego en el canal de streaming Bondi. El productor comenzó su descargo con una frase contundente: "Estoy completamente destruido e indignado. No lo puedo creer." Dijo que ver llorar a Fátima le produjo dolor pero también sorpresa por las acusaciones que, según él, son falsas. Respecto de la vivienda que Fátima aseguró que él intenta quitarle, Marcos negó de plano esa versión y dio una explicación completamente distinta. "Primero dice que yo le quiero sacar la casa, cuando yo la puse a nombre de ella, cuando lo lógico era que estuviese a nombre de los dos." Luego agregó: "Yo dejé que lo hiciera porque los padres la habían dejado sin casa y para que tuviera algo propio." Finalmente aseguró: "La casa está a nombre de ella y nadie se la está pidiendo."

Por último, el productor también respondió a la acusación sobre el nombre artístico. Según su versión, fue él quien registró legalmente la marca para proteger a la artista y nunca intentó apropiársela. "A los pocos días de habernos separado me llama indignada diciéndome qué había hecho con su nombre y le respondí que lo había registrado a nombre suyo cuando correspondía a nombre de los dos." Y añadió: "Pudiéndolo haber registrado a nombre mío o de los dos, lo registré a nombre de ella para que se lo pudiera sacar."

El conflicto patrimonial gira alrededor de varios bienes concretos. El principal es la casa donde actualmente vive Fátima Florez, cuya titularidad y origen de los fondos utilizados para adquirirla forman parte de la discusión judicial. También existen diferencias sobre otros inmuebles incorporados durante los años de convivencia, la división de sociedades comerciales vinculadas a la producción teatral de la artista, cuentas bancarias, vehículos y los derechos comerciales de la marca "Fátima Florez". Según trascendió en el expediente y en declaraciones públicas de ambas partes, también se discute quién tiene derecho a percibir ingresos derivados de contratos firmados durante el período en que Marcos era su representante artístico.