El fiscal Marijuan denunció a Malena Pichot por alentar un supuesto magnicidio

El fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una denuncia penal contra la conductora y comediante Malena Pichot por el presunto delito de instigación a la violencia , tipificación encuadrada como un delito de acción pública en los tribunales de Comodoro Py. El funcionario judicial actuó de oficio tras tomar conocimiento de una publicación de la humorista en la red social X, fundamentando su decisión en el carácter público, la gravedad de las expresiones y la masiva difusión del mensaje, el cual acumuló decenas de miles de visualizaciones e interacciones en pocas horas.

Las víctimas señaladas en la presentación judicial, hacia quienes se dirigía de forma implícita la publicación, son los economistas, empresarios y funcionarios Luis "Toto" Caputo, Federico Sturzenegger, Axel Kaiser, Peter Thiel y James Heckman. El conflicto se desencadenó en el contexto de la difusión de un evento político y económico denominado "Vientos de Cambio", programado para desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires, en el cual los mencionados hombres de negocios y de la gestión pública participarán como los principales oradores.

Al ver el anuncio promocional del auditorio, Pichot reaccionó escribiendo de forma pública en su perfil digital: "¿Alguien vio Bastardos sin gloria? Porque parece el evento indicado". La referencia explícita del posteo alude a la famosa película de Quentin Tarantino, Bastardos sin gloria (Inglourious Basterds), un largometraje de ficción histórica cuya trama principal se centra en un comando que ejecuta y asesina de forma violenta a jerarcas nazis, incluyendo una escena donde se prende fuego un cine repleto de dirigentes alemanes. Entre los asesinados en esa secuencia se encuentra el mismísimo Adolf Hitler. Una livcencvia en el relato de Tarantino.

De acuerdo con el escrito presentado por la fiscalía federal, el mensaje constituyó una velada incitación criminal a atentar contra los concurrentes y los organizadores de dicho encuentro. La causa penal ha sido sorteada y recayó formalmente en el Juzgado Federal número 4, a cargo del juez Ariel Lijo, quien deberá determinar si los dichos de la guionista configuran una instigación al delito o si deben ser encuadrados dentro del derecho a la libertad de expresión y el uso de la parodia humorística. En esa instancia, desde el mundo digital, Daniel "Gordo Dan" Parisini entendió que podría tratarse de una amenaza concreta.

La acusación de incitar a un magnicidio contra funcionarios y empresarios de primera línea escaló la disputa a otro nivel, muy por encima del habitual ida y vuelta de chicanas entre distintas tribus políticas en la red social. Ante este escándalo, en su cuenta de X, Malena Pichot compartió imágenes de supuestos agentes infiltrados en la marcha de protesta contra la Ley de Tierras del jueves pasado y afirmó: "Parece que los tuits con chistes cinefilos son infinitamente más peligrosos que estos dos tipos. Tiene sentido que la que reciba denuncias sea yo".



