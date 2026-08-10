Yanina Latorre contra Mariana Brey: "Quedó lobotomizada desde que Milei le dio dos entrevistas"

El cruce entre Yanina Latorre y Mariana Brey volvió a instalar en la televisión argentina una discusión que excede la interna entre dos periodistas. La conductora de SQP cuestionó con dureza la mirada de su colega sobre el Gobierno y utilizó una comparación deliberadamente provocadora al sostener que Brey “ya se está pareciendo a Brancatelli defendiendo a los kirchneristas”, en referencia al periodista y a la histórica identificación de este último con posiciones cercanas al peronismo.

En el reportaje, Latorre comenzó aclarando que valoraba profesionalmente a Brey y que entendía que pudiera tener simpatía por el espacio libertario, pero marcó una frontera entre tener una posición política y asumir, según su interpretación, una defensa demasiado cerrada del Gobierno. “Te da nota el presidente, entiendo que es libertaria, me parece bárbaro”, señaló, aunque inmediatamente cuestionó que Brey hubiera planteado que Milei estaba “evangelizando” a los argentinos. Para Latorre, esa expresión representaba un exceso que transformaba una entrevista periodística en una suerte de exposición favorable al Presidente, aunque admitió que no vio el último reportaje de Brey a Milei.

El cuestionamiento se volvió todavía más duro cuando Latorre indicó que su colega había quedado “lobotomizada” luego del segundo reportaje al Jefe de Estado. La crítica, por lo tanto, no estuvo centrada en las preguntas formuladas durante los reportajes, sino en la interpretación posterior que Brey realizó sobre la administración libertaria. La conductora de América TV describió a Milei como “un tipo absolutamente frío” concentrado en los números, la inflación y la macroeconomía, y aseguró que no veía una recuperación equivalente en la denominada microeconomía. “Yo la micro no la veo para nada que resurja”, sostuvo.

La comparación con Brancatelli tuvo una carga adicional porque Brey y el periodista habían protagonizado varios enfrentamientos televisivos. Ambos trabajaron en C5N y llegaron a tener fuertes discusiones al aire, particularmente por diferencias políticas. En 2023, después de un enfrentamiento en Argenzuela, Brey dijo que esperaba que una situación semejante no volviera a repetirse y afirmó que trabajaba con libertad en el canal. La relación entre ambos quedó desde entonces asociada a una marcada diferencia de posiciones políticas.

La primera entrevista entre Brey con Milei se produjo el sábado 10 de mayo del año pasado en el Salón Blanco de la Casa Rosada y fue emitida el lunes 12 de mayo en A la Barbarossa, por Telefe. La periodista contó que había comenzado a gestionar el encuentro en febrero, cuando inició su nueva etapa laboral en Telefe, Neura y C5N. La conversación duró aproximadamente una hora y cuarenta minutos y tuvo como ejes asuntos políticos y económicos, entre ellos el proyecto de Ficha Limpia, la relación del Gobierno con el periodismo, el Papa Francisco y las tensiones internas del oficialismo.

La segunda entrevista se realizó este año y volvió a tener a Brey frente a Milei en un contexto político completamente diferente. El encuentro fue emitido por Telefe el viernes 31 de julio de 2026 y se convirtió en una nueva exposición pública de la relación profesional entre ambos. En esa conversación, Milei habló sobre la marcha de su programa económico, la inflación, la relación con Estados Unidos y el respaldo internacional. También se refirió a su vida personal, a Fátima Flórez y a diferentes aspectos de su gestión.