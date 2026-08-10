Rial contra Majul por la muerte del padre de Messi

"Buen día. Conocí a Jorge Messi por una circunstancia fortuita, hace años. Necesitaba algo y, por suerte, nosotros se lo pudimos cumplir. Me pregunto: “Cómo puedo agradecerte?” Le pedí un sueño que no había podido concretar: una nota con su hijo. Me ayudó a conseguirla. Y jamás lo olvidaré. Que descanse en paz", fue el recordatorio de Luis Majul en su cuenta de X, tras el fallecimiento del padre del futbolista Lionel Messi.

El breve tuit del periodista de LN+ fue criticado por su colega Jorge Rial, que adjuntó el posteo y afirmó: "Se murió el padre de Messi. Pero lo importante es la necesita de Majul". El mensaje del presentador de Argenzuela fue un disparó sobre la clara anécdota autorreferencial que relató el conductor de La Cornisa.

El fallecimiento de Jorge Horacio Messi conmovió profundamente al ámbito futbolístico e institucional a nivel internacional . El deceso se produjo a las 2:00 de la madrugada del sábado 8 de agosto de 2026 en el Sanatorio Centro de Rosario, ubicado en la provincia de Santa Fe, donde permanecía internado desde hacía dos semanas. A sus 68 años, el histórico pilar de la carrera del astro deportivo sucumbió ante complicaciones derivadas de una prolongada y delicada enfermedad que arrastraba desde hacía meses.

Los últimos momentos de su cuadro clínico estuvieron marcados por un marcado hermetismo familiar y una desmejora progresiva que ya le había impedido viajar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México celebrado semanas atrás. La noticia del deceso cobró estado público global cerca de las 11:00 de la mañana del mismo sábado, cuando la propia clínica rosarina emitió un comunicado oficial firmado por su director médico, el doctor Carlos Mackey, en el cual se ratificó el horario de la muerte y se solicitó estricto respeto a la confidencialidad del historial del paciente.

La cobertura en los medios de comunicación y las plataformas digitales reflejó de inmediato el impacto de la pérdida, catalogada de forma unánime como el adiós al "arquitecto silencioso" y guardián del mito futbolístico de su hijo. El Club Atlético Newell's Old Boys izó sus banderas a media asta y difundió un sentido pésame recordando su rol como formador, mientras que entidades históricas como el FC Barcelona de España guardaron un minuto de silencio oficial previo a su compromiso en Údine, Italia, rememorando la mítica firma del primer contrato del "Diez".

Asimismo, el Club Abanderado Grandoli, primera institución barrial donde Jorge se desempeñó como director técnico de Lionel durante su infancia, compartió archivos fotográficos históricos para homenajear su legado. El plano institucional de la Asociación del Fútbol Argentino también se acopló a las condolencias mediante mensajes de su presidencia destinados a contener al capitán del seleccionado. Al momento de confirmarse la fatalidad, Lionel Messi se encontraba concentrado en Miami, Estados Unidos, cumpliendo con sus responsabilidades profesionales ante la Leagues Cup junto al Inter Miami.

Tras recibir la confirmación por parte de su madre Celia Cuccittini, el capitán de la Selección Argentina coordinó de inmediato un vuelo privado de emergencia para retornar a su país natal. El arribo del astro a la terminal aérea de Rosario se concretó este pasado sábado minutos antes de las 21:00 horas, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos. La llegada se dio bajo un severo operativo de seguridad civil y aeroportuaria diseñado para evadir el asedio de la prensa local y nacional que aguardaba en los accesos de la pista.

Por determinación unánime y expresa de los deudos, la despedida prescindió de cualquier tipo de velatorio público o misas multitudinarias en capillas céntricas para evitar aglomeraciones masivas de fanáticos. La ceremonia fúnebre y el velatorio se unificaron directamente dentro del predio del cementerio privado El Prado, ubicado sobre la Ruta Nacional 33 en la localidad periférica de Pérez, en el Gran Rosario.

Fue allí, en un perímetro fuertemente blindado por la División Operaciones Policiales donde solo se autorizó el ingreso de familiares directos y del círculo íntimo más cercano, donde los restos de Jorge Messi recibieron santa sepultura. La extrema necesidad de resguardo llevó a las autoridades del Ministerio de Seguridad y de la Administración Nacional de Aviación Civil a emitir circulares de prohibición absoluta para el sobrevuelo de drones sobre el área del camposanto y el aeropuerto, derivando incluso en causas penales para técnicos de señales porteñas que vulneraron la intimidad del doloroso entierro familiar.



