Candela Arizaga con Facundo Moyano en Disney tras el escándalo: "No me escondan más"

La relación entre Candela Arizaga y Facundo Moyano volvió a quedar en el centro de la escena luego de que la influencer reapareciera en Instagram con una fotografía hasta ahora inédita de ambos durante un viaje por Europa. La imagen, tomada en Disneyland París, muestra a Arizaga abrazada a Moyano en uno de los parques temáticos y fue utilizada por la joven para dejar en claro que el vínculo sentimental entre ambos existió y que, pese al escándalo ocurrido a comienzos de agosto, ella continúa presentándolo públicamente como su pareja.

La publicación apareció mientras la causa judicial que investiga el episodio ocurrido en el departamento de Moyano, en el barrio porteño de Belgrano, continúa abierta y con nuevas declaraciones testimoniales.La primera reacción de Arizaga estuvo vinculada con las críticas que recibió por los viajes al exterior y por las versiones que cuestionaban el origen de los recursos que le permitían sostener ese nivel de vida. La influencer publicó una captura con distintos viajes realizados durante los últimos dos años y respondió: “Todos los viajes fueron con mi ex, mi pareja y en familia. Ni idea, no tengo la culpa de que elijan mal a sus novios”. Luego agregó, en tono irónico, que “se olvidaron de poner un par de viajes más”.

Poco después llegó la fotografía de Disneyland París, acompañada de una frase todavía más provocadora. Arizaga escribió que publicaba la imagen porque “no quiero que me escondan más” y para que “sus otras novias” también pudieran verla, aclarando posteriormente que se trataba de “humor”. El mensaje fue interpretado como una referencia directa a los rumores sobre la vida sentimental de Moyano y a las versiones periodísticas que, a lo largo de los últimos años, vincularon al exdiputado con distintas mujeres. La historia fue posteriormente eliminada, aunque rápidamente comenzó a circular en distintos medios y redes sociales.

La postal adquirió una dimensión particular porque llegó después de un episodio que había puesto al vínculo en una situación completamente diferente. Durante la madrugada del 4 de agosto, Arizaga salió del edificio donde vive Moyano, ubicado sobre la avenida del Libertador, y fue encontrada en la vía pública en un estado de alteración. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron a la joven corriendo con escasa ropa por la zona de Belgrano y a Moyano siguiéndola. La intervención policial derivó en la detención del dirigente y posteriormente en una investigación por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

El expediente presenta, sin embargo, versiones contrapuestas. Uno de los testimonios centrales es el del oficial inspector Matías Ríos, quien intervino durante la madrugada. Según el acta policial, el efectivo observó a una mujer que corría por la avenida del Libertador pidiendo auxilio y detrás de ella a un hombre. Al ser interceptada, Arizaga habría manifestado que Moyano era su novio y que había sido golpeada y mantenida dentro del departamento contra su voluntad, motivo por el cual había aprovechado una oportunidad para salir a buscar ayuda. Ríos ratificó ante la fiscalía el contenido de aquella acta.

La declaración de otros policías incorporados a la investigación introdujo un contraste importante. Una de las agentes que acompañó a Arizaga desde el lugar del episodio hasta el Hospital Pirovano declaró que la joven no le manifestó haber sufrido violencia ni haber sido privada de su libertad. La oficial que posteriormente la entrevistó en el hospital sostuvo, según el abogado de Moyano, que tampoco recibió de Arizaga un relato sobre agresiones físicas o impedimentos para abandonar el departamento. Ambas policías habrían coincidido, además, en que la joven reconoció que ella y Moyano habían consumido sustancias durante esa noche.

También existe un informe elaborado por profesionales del Equipo de Intervención Domiciliaria del Ministerio Público Fiscal porteño. Allí se consignó que Arizaga manifestó no recordar con precisión lo sucedido durante la madrugada y que había estado junto a Moyano consumiendo sustancias psicoactivas y/o alcohol. El informe señaló además una posible “asimetría de poder” derivada de la diferencia de edad, del género y, especialmente, de la posición laboral y político-sindical de Moyano. Los profesionales también mencionaron la exposición mediática del caso y el estado de confusión de la joven como elementos que debían ser considerados al evaluar su relato.

La propia Arizaga, cuando declaró inicialmente ante la fiscal Florencia Nocerez, negó haber sido víctima de violencia de género. Según la documentación incorporada al expediente, sostuvo que no había tenido una discusión con Moyano, negó haber sufrido violencia física o verbal y dijo no recordar haber afirmado ante la Policía que había sido golpeada o encerrada. También manifestó que no quería continuar con la investigación ni solicitar medidas de protección. Días después, sin embargo, su abogado solicitó que pudiera ampliar la declaración para realizar aclaraciones sobre aspectos que, según explicó, no había podido recordar o precisar en su primera testimonial.

En paralelo, Moyano negó haber ejercido violencia contra su pareja y sostuvo ante la Justicia que el vínculo siempre había sido “amoroso” y “afectivo”, sin agresiones físicas o verbales. La Justicia mantiene vigentes las medidas cautelares que le impiden acercarse a Arizaga a menos de 300 metros y mantener contacto con ella mientras avanza el expediente. El caso volvió a quedar atravesado por las distintas versiones sobre la naturaleza de la relación. La familia de Arizaga había sostenido inicialmente que la joven era novia de Moyano desde aproximadamente enero, mientras que la propia influencer, después del episodio, volvió a definirlo públicamente como su novio.

Los antecedentes sentimentales de ambos también alimentaron la repercusión mediática. Antes de Moyano, Arizaga tuvo un romance con L-Gante, que fue presentado públicamente a comienzos de 2024. En aquel momento, el cantante contó que se estaban conociendo y destacó públicamente a la influencer. La relación atravesó posteriormente conflictos y rumores de separación. Además, a fines de 2024 surgieron versiones que vincularon a Arizaga con el futbolista Enzo Fernández. Las especulaciones se originaron a partir de fotografías y coincidencias de ambos en Londres y otros lugares del Reino Unido, en un período en que Fernández atravesaba una separación de Valentina Cervantes. Ninguno de los dos confirmó públicamente un romance y periodistas que reconstruyeron aquella versión remarcaron que nunca existió una confirmación oficial.

Del lado de Moyano, su historial sentimental también fue utilizado para alimentar la conversación. Antes de Arizaga tuvo relaciones públicas o versiones de romances con distintas figuras, entre ellas Eva Bargiela, Natalia Cometto y Solana Sánchez, aunque no todos esos vínculos fueron formalmente confirmados. La referencia de Arizaga a “sus otras novias” se produjo precisamente en un contexto en el que los medios repasaban ese historial y las diferentes mujeres con las que el dirigente fue relacionado.

El romance entre Moyano y Arizaga había comenzado a tomar estado público en febrero, cuando ambos fueron fotografiados cenando en Puerto Madero. Según el relato de Pochi, de Gossipeame, estaban juntos, se mostraban afectuosos y se besaban. La misma versión indicó que Moyano abandonó primero el restaurante y que Arizaga salió unos minutos después, una actitud que fue interpretada como un intento de preservar la privacidad del vínculo.

A partir de entonces comenzaron a aparecer imágenes y referencias a viajes compartidos. En ese contexto se ubica la fotografía de Disneyland París que Arizaga decidió hacer pública ahora. El gesto adquiere especial relevancia porque contradice la idea de que el vínculo hubiera sido simplemente circunstancial o una relación montada para las cámaras. Precisamente por eso, en las últimas horas también comenzaron a circular versiones que hablan de una relación “de apariencia” o de un supuesto acuerdo entre ambos para sostener públicamente el vínculo.