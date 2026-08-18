El provocativo cómic que posteó Milei: "Di lo tuyo, kuka"

Javier Milei volvió a utilizar las redes sociales como escenario de confrontación política y recurrió nuevamente al formato de la historieta para atacar al kirchnerismo y, en particular, a La Cámpora. En su cuenta de Instagram, el Presidente construyó una escena de tres cuadros para representar su interpretación de la relación entre el kirchnerismo, el Estado y la sociedad. La pieza se suma a una estrategia comunicacional que Milei viene utilizando con creciente frecuencia al convertir sus críticas políticas en imágenes, memes, videos animados y contenidos producidos o intervenidos con inteligencia artificial.

El sentido político de la secuencia es directo: el mandatario intenta representar al kirchnerismo como un espacio que cae en eslóganes vacíos y que es burlado en redes sociales. La caricatura funciona así como una condensación visual de una de las principales críticas que el Presidente dirige desde el comienzo de su gestión contra el modelo de Estado asociado al peronismo y las criticas que mantiene ese sector del PJ contra su administración. "Vienen por tus derechos", dice un militante de La Cámpora en un aula, al que sus compañeros de clases se burlan junto al profesor que resulta ser el mismo Milei que, con anterioridad, le pide: "Di lo tuyo Kuka".

La elección de La Cámpora como referencia visual tampoco es casual. La organización conducida políticamente por Máximo Kirchner constituye uno de los principales blancos del discurso libertario y forma parte del universo político que Milei identifica con el kirchnerismo, el intervencionismo estatal y la denominada “casta”. La agrupación, a su vez, continúa teniendo un papel relevante dentro de la disputa interna del peronismo bonaerense, particularmente alrededor de la relación entre Máximo Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof.

La publicación no fue un hecho aislado. Durante enero de 2026, Milei ya había recurrido al formato de la historieta para presentar una versión épica de su gestión. En uno de esos trabajos apareció representado sobre un ring enfrentando a un monstruo que simbolizaba la inflación. El contenido comparaba los niveles de inflación de 2023, 2024 y 2025 y mostraba al Presidente golpeando progresivamente al personaje que encarnaba el aumento de precios. La frase que cerraba aquella escena era “¡Levantate que queda un round!”.

La utilización de la inteligencia artificial amplificó esta forma de comunicación. La pieza recurría a una estética deliberadamente fantástica y caricaturesca para construir una batalla entre Milei y sus adversarios. El mecanismo se repitió posteriormente con mayor sofisticación a medida que las aplicaciones de IA avanzan en sus composición. .

Ese video de abril de 2026 no se limitaba a presentar imágenes humorísticas: buscaba construir una narración política. Milei aparecía como el protagonista de un recorrido de ascenso frente a distintos adversarios y obstáculos. La IA permitía, en ese caso, hacer algo que una fotografía convencional no podría conseguir: convertir a dirigentes reales en personajes de una historia ficticia y asignarles roles visuales dentro de una interpretación política. La herramienta tecnológica se transformó así en un instrumento para reforzar el relato de “batalla cultural” que caracteriza al discurso presidencial.

La incorporación de la IA a la comunicación presidencial se convirtió posteriormente en una característica recurrente. Un análisis sobre la estrategia comunicacional del Gobierno libertario señaló que el modelo combina redes sociales, memes, inteligencia artificial y confrontación directa con opositores y periodistas, dentro de una lógica de comunicación política que privilegia la velocidad, la viralización y la polarización sumando un esquema binario —“nosotros” contra “ellos”— como uno de los componentes centrales del discurso libertario.