Motosierra en invierno, ventilador en verano: el pacto de Santilli

Diego Santilli recibe hoy en Casa Rosada a los gobernadores del Norte Grande y el tema formal de la reunión es la tarifa eléctrica del verano. Pero el tema real es el Senado. Todo lo demás, incluida la presencia técnica de la secretaria de Energía María Tettamanti, es la escenografía de una transacción: el Gobierno necesita votos y las provincias necesitan plata. La novedad no es el trueque, que tiene la edad del federalismo, sino el precio y quién lo paga.

La mecánica es transparente hasta la incomodidad. El oficialismo quiere que el Senado convierta en ley la reforma del régimen de Zonas Frías, que ya tiene media sanción de Diputados y recorta el descuento en el gas para los hogares de mayores ingresos. Mantiene el beneficio para quienes están por debajo de tres canastas básicas, personas con discapacidad y barrios populares. El ahorro fiscal estimado es de 272.000 millones de pesos. A cambio, los mandatarios del norte reclaman lo suyo: un esquema de Zonas Cálidas que reconozca lo que se gasta en refrigeración entre diciembre y marzo en provincias donde muchas familias ni siquiera tienen red de gas natural.

Ahí está la ironía que ningún vocero va a subrayar. El Gobierno que hizo del recorte del subsidio energético un símbolo de la decadencia nacional, está negociando a cambio de crear otro subsidio. Motosierra en invierno, ventilador en verano. Se ajusta donde hay poco costo político y se compensa donde hay senadores.

Lo que Santilli busca, sin embargo, excede largamente la factura de la luz. Después del traspié con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, donde los dialoguistas le arrancaron al oficialismo los capítulos de tierras y manejo del fuego, la mesa política le encomendó al jefe de Gabinete una tarea concreta: reconstruir la mayoría que se rompió. En la lista de prioridades aparecen el Súper RIGI, Inocencia Fiscal II, la reforma de la carta orgánica del Banco Central y, sobre todo, la eliminación de las PASO. Cada acueducto anunciado, cada ruta prometida, cada tarifa diferencial forma parte de esa cuenta corriente.

La semana pasada en la cumbre que hubo por El Niño, rutas y gas en Posadas, nadie puso sobre la mesa el fin de las primarias, que es la reforma que más le importa al Presidente. La omisión no fue distracción: fue prudencia. Cuando la Casa Rosada tomó nota de que los gobernadores no estaban dispuestos a regalar ese voto, la consigna cambió de la urgencia al "no hay apuro" y la discusión empezó a viajar hacia diciembre. Traducido: primero se cobra el gas, después se habla de las urnas.

Queda un plano más, el menos declamado. El jefe de Gabinete que recorre provincias armando acuerdos es, al mismo tiempo, el dirigente que aparece en todas las encuestas como el candidato natural bonaerense del antikirchnerismo. Cada gobernador que atiende, cada obra que destraba, cada tarifa que negocia construye dos cosas a la vez: gobernabilidad para Javier Milei y capital territorial propio. En La Libertad Avanza lo saben y por ahora les conviene.

Del otro lado de la mesa, tampoco hay ingenuos. Varios de los mandatarios que hoy negocian subsidios tienen sus propias discusiones por reelegir en sus provincias. Es una reunión donde todos los presentes buscan lo mismo bajo distintos nombres: continuidad. La diferencia es que los gobernadores la piden en dólares de obra pública y el Gobierno la pide en votos de senadores. Lo que se firme hoy, o lo que se anuncie sin firmar, dirá bastante sobre la aritmética real del oficialismo.