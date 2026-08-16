El mapa fiscal bonaerense no respeta la grieta

Hay un sitio que circula en los grupos de WhatsApp de la política bonaerense y que tiene la virtud de incomodar a todos. Se llama Menos impuestos, más trabajo, ordena a 52 municipios de la provincia según su presión fiscal y produce un resultado que ningún armador de campaña puede usar sin editar la mitad de la tabla.

Arriba, en el pelotón de los que menos cobran, aparece San Pedro con 0,52% y detrás Tres de Febrero con 0,56%, el distrito antes gobernado por Diego Valenzuela, que hizo de la motosierra municipal su carta de presentación acompañando la prédica de La Libertad Avanza. En el cuarto puesto aparece Presidente Perón, con 0,76%, gobernado por la peronista Blanca Cantero. Y sigue en el sexto: Ensenada, con 0,95%, el feudo de Mario Secco.

Hurlingham, con 3,16%, encabeza el ranking de mayor presión, seguido por Lanús con 3,07% y Marcos Paz con 2,88%. Ahí el peronismo aparece sobrerrepresentado, con Damián Selci y Julián Álvarez a la cabeza. Pero unos escalones más abajo conviven La Plata de Julio Alak, La Matanza de Fernando Espinoza y Quilmes de Mayra Mendoza.

El lote del medio

San Isidro, gobernado por el PRO, registra 1,37%, por encima de Merlo, que marca 1,22%. Vicente López llega a 1,50% y queda detrás de Almirante Brown, que se ubica en 1,24%. Son números que desarman la idea de que la carga tributaria municipal se explica por la ideología del intendente y no por la estructura productiva, la base imponible y la herencia administrativa de cada distrito.

El segundo semáforo del sitio, el que mide cuánto del gasto total se va en sueldos, tiene a San Pedro entre los primeros puestos: destina el 72,95% de su presupuesto a personal y queda anteúltimo entre los 42 municipios medidos. Chivilcoy, tercero en el ranking de tasas bajas, gasta 61,21% en su planta. La Matanza, en cambio, aparece segunda en eficiencia salarial con 15,20% y muy castigada en presión fiscal. Traducido: cobrar poco no equivale a administrar bien, y administrar liviano no garantiza tasas bajas. Son dos discusiones distintas que la política suele mezclar a propósito, porque la confusión le sirve a casi todos.

Los datos y sus límites

El índice no mide la presión fiscal efectiva sobre un contribuyente concreto: promedia las alícuotas nominales de cinco rubros, banca minorista, hipermercado, industria, comercio y comercio mayorista, y le suma 0,14 puntos si el municipio aplica tasa vial y otros 0,14 si cobra habilitación. Es un proxy razonable, no una medición de bolsillo. Además releva 52 de los 135 municipios bonaerenses, todos de más de 60.000 habitantes, y la actualización declarada es de junio de 2025.

La conclusión incómoda para todos es la misma. Ninguna fuerza puede colgarse la tabla entera. En 2027 varios intendentes van a pedir el voto explicando que cuidaron el bolsillo de los vecinos. Ahora existe un número para chequearlo, y no siempre coincide con el discurso.

por M.S.