Jorge Asís reveló detalles de un encuentro entre Milei y Hadad

El periodista y escritor Jorge Asís reveló detalles de una reservada reunión entre Javier Milei y Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, en medio de las especulaciones que ubican al empresario entre los nombres del círculo privado con posibles aspiraciones políticas.

Según relató Asís en una columna publicada este fin de semana, el encuentro se produjo en la Quinta de Olivos y se mantuvo sin exposición pública. El escritor describió el diálogo como “casi cordial” y con un clima de “afecto distante”, en una reunión que adquiere relevancia por los movimientos públicos que Hadad protagonizó durante las últimas semanas.

El dato más llamativo, sin embargo, fue la conversación sobre una eventual incursión electoral del empresario. De acuerdo con Asís, Hadad le aseguró a Milei que, si finalmente decidía presentarse como candidato se lo comunicaría previamente al propio Presidente.

La versión aparece en momentos en que Asís viene mencionando a Hadad entre un conjunto de figuras provenientes de fuera de la política tradicional que podrían intentar dar el salto electoral. En esa nómina también incluyó al banquero Jorge Brito, al economista Carlos Melconian y al consultor Federico González, aunque se trata por ahora de especulaciones del propio analista y no de candidaturas formalizadas.

Hadad incrementó en las últimas semanas su presencia pública, particularmente alrededor de debates vinculados con la inteligencia artificial, la innovación y el futuro productivo. El 13 de agosto encabezó además la presentación de un cortometraje realizado con inteligencia artificial que recreó un hipotético encuentro entre José de San Martín y Domingo Faustino Sarmiento. La actividad reunió a empresarios y dirigentes de distintos espacios políticos, entre ellos Mauricio Macri.

Asís trazó incluso un paralelo entre el actual posicionamiento de Hadad y Rodolfo Terragno, quien durante los años 80 construyó parte de su perfil político alrededor de las transformaciones tecnológicas y luego fue ministro de Raúl Alfonsín. En el caso del empresario de medios, sostuvo, el eje modernizador pasa actualmente por la inteligencia artificial.

La reunión con Milei, según la reconstrucción de Asís, se realizó “sin pompas, sin perfil alto” y dejó planteada una incógnita que comienza a circular en ámbitos políticos: si la creciente exposición de Hadad quedará limitada a su actividad empresarial y pública o terminará convirtiéndose en un proyecto electoral.