Luis "Toto" Caputo cruzó a Clarín por las críticas a su gestión

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, salió al cruce de Clarín luego de una columna de Eduardo van der Kooy, quien cuestionó sus pronósticos y advirtió sobre las dificultades que enfrenta el Gobierno de cara a 2027.

En “Se encendieron las alarmas”, Van der Kooy calificó a Caputo como una suerte de “profeta equivocado”. Recordó que el ministro había asegurado que el desafío electoral de 2027 sería “un paseo por el parque” y que la economía terminaría imponiéndose sobre la política. Para el columnista, el escenario actual obligó al oficialismo a revisar ese optimismo.

El periodista calificó como señales de alarma la decisión del Banco Central de reforzar reservas, el acercamiento de Karina Milei con Mauricio Macri y las advertencias internas sobre una elección más competitiva de lo previsto. También puso el foco en las quejas de gobernadores por fondos retenidos y en una economía que avanza “a dos velocidades”: con energía, minería y agro creciendo, mientras industria, comercio y construcción muestran mayores dificultades.

Van der Kooy sostuvo además que el Gobierno necesita recomponer vínculos con aliados y evitar que el objetivo de sostener el superávit fiscal profundice tensiones con las provincias. En ese marco, cuestionó decisiones atribuidas a Caputo, entre ellas la retención de recursos destinados a rutas y la reasignación de un crédito del BID para infraestructura ferroviaria.

La respuesta del ministro llegó este martes a través de X y tuvo un tono abiertamente irónico. “Tenés razón Van der Kooy, no pegué un pronóstico”, comenzó Caputo, antes de enumerar en sentido contrario resultados que reivindica de su gestión.

“El dólar se fue a 4 mil nomás. La inflación no bajó del 20 por ciento mensual, ni del 12, ni del 8, ni del 4. No hubo nada de inversión en energía. El PBI colapsó y el riesgo país no pudimos bajarlo de 2000 puntos básicos”, escribió.

Caputo también mencionó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la compra de dólares para acumular reservas y la reducción del déficit fiscal. Cerró con otra chicana: “Hay que reconocer que en los temas importantes, tuviste razón en todo y que si acá hubo un profeta, ese fuiste vos”.

Así, el ministro respondió con una lista irónica de indicadores que considera logros de su administración.