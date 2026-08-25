Cómo es por dentro la magnífica catedral de La Plata que ganó el Mundial de iglesias

La Catedral de la Inmaculada Concepción de La Plata, el templo católico más importante de la capital bonaerense y una de las iglesias neogóticas más imponentes del continente, fue elegida como la mejor del mundo al consagrarse ganadora del primer "Mundial de Catedrales", una competencia internacional que enfrentó mediante votaciones populares a algunos de los templos más emblemáticos de Europa y América. La construcción argentina obtuvo un respaldo abrumador de los usuarios y terminó imponiéndose en la final a la histórica Catedral de Santa María del Fiore, en Florencia, Italia, con el 93% de los votos, después de haber eliminado a gigantes de la arquitectura religiosa como Notre Dame de París, el Duomo de Milán y la Catedral de Colonia.

El certamen fue impulsado por la cuenta de Instagram @documentales_de_bolsillo, un proyecto de divulgación histórica y arquitectónica creado por el realizador audiovisual chileno Daniel Katanella, que reúne a más de 400.000 seguidores y se especializa en difundir historias, curiosidades y patrimonio cultural de distintos países. Durante varias semanas organizó una competencia virtual con formato de eliminación directa, inspirada en los mundiales deportivos, en la que los seguidores elegían mediante historias de Instagram cuál de dos catedrales debía avanzar de ronda. El torneo reunió a algunas de las construcciones religiosas más reconocidas del planeta y, según sus organizadores, participaron decenas de miles de usuarios de distintos países en cada una de las votaciones.

La Catedral platense comenzó el torneo enfrentando a Notre Dame de París, una de las iglesias más famosas del mundo y símbolo de la capital francesa. Contra todos los pronósticos obtuvo una amplia victoria con alrededor del 77% de los votos. En los cuartos de final eliminó al Duomo de Milán con el 82% de las preferencias. En semifinales volvió a imponerse de manera contundente frente a la monumental Catedral de Colonia, en Alemania, inspiradora de buena parte de su diseño arquitectónico, obteniendo nuevamente un 93% de apoyo. La definición fue todavía más categórica: frente a la Catedral de Santa María del Fiore, en Florencia, consiguió el 93% de los votos contra apenas el 7% de la construcción italiana, convirtiéndose en la campeona del certamen.

El éxito en la competencia volvió a poner el foco sobre un edificio considerado desde hace décadas una de las grandes joyas arquitectónicas de América Latina. La Catedral de La Plata domina el centro geográfico de la ciudad desde la Plaza Moreno y constituye el eje visual del trazado urbano diseñado para la nueva capital bonaerense. Sus dos torres de 112 metros de altura la convierten en la iglesia más alta de la Argentina y una de las construcciones religiosas más elevadas del continente americano. Además, figura entre las catedrales neogóticas más grandes del mundo y es considerada una de las diez más importantes por sus dimensiones y riqueza artística.

La historia de la Catedral está íntimamente ligada al nacimiento de la ciudad de La Plata. Cuando la provincia de Buenos Aires decidió fundar una nueva capital tras la federalización de la ciudad de Buenos Aires, el gobernador Dardo Rocha impulsó un ambicioso plan urbanístico para construir una ciudad moderna desde cero. Dentro de ese proyecto, la Catedral ocuparía el centro simbólico de la nueva capital provincial.

La piedra fundamental fue colocada el 30 de abril de 1884, apenas dos años después de la fundación de La Plata. En una ceremonia multitudinaria se depositó una urna de cristal con monedas, documentos de la época y una medalla del papa León XIII, como testimonio para las generaciones futuras. El proyecto fue desarrollado por el Departamento de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires bajo la dirección del ingeniero Pedro Benoit, considerado el principal diseñador urbano de La Plata, con la colaboración de los arquitectos Ernesto Meyer y Emilio Coutaret.

Benoit imaginó una catedral que representara la grandeza de la nueva capital bonaerense y tomó como referencia las grandes catedrales góticas europeas, especialmente la Catedral de Amiens, en Francia, y la Catedral de Colonia, en Alemania. De ambas heredó las proporciones monumentales, las agujas altísimas, los rosetones y la verticalidad característica del gótico. Sin embargo, el edificio platense incorporó una identidad propia mediante el uso predominante del ladrillo visto, una característica poco frecuente en las grandes catedrales neogóticas occidentales.

La construcción se extendió durante casi medio siglo. Las dificultades económicas y los cambios políticos demoraron las obras durante décadas y recién el 19 de noviembre de 1932 la Catedral fue inaugurada oficialmente para el culto. Sin embargo, el proyecto original nunca llegó a completarse completamente durante el siglo XX. Las torres proyectadas por Benoit permanecieron inconclusas durante más de sesenta años y recién en la década de 1990 comenzaron los trabajos definitivos de restauración y terminación.

Las obras finales representaron uno de los proyectos de restauración patrimonial más importantes de la Argentina. La Provincia reforzó los cimientos mediante un sistema de micropilotaje, reconstruyó centenares de pináculos, agujas y torretas, restauró vitrales y culminó las dos torres principales. En 1998, el papa Juan Pablo II bendijo los trabajos de restauración, y al año siguiente quedó terminada la silueta definitiva que hoy caracteriza al edificio. Desde el exterior, la Catedral impresiona por sus dimensiones monumentales. La fachada principal parece emerger completamente de ladrillo rojizo, con cientos de agujas, pináculos y esculturas distribuidas a lo largo de toda la estructura.

El gran portal principal está coronado por un inmenso rosetón de vitrales que filtra la luz hacia el interior y constituye uno de los elementos más reconocibles del templo. Sobre las puertas aparecen decenas de esculturas que representan apóstoles, santos, profetas y escenas bíblicas talladas siguiendo el lenguaje del gótico francés.

Las dos torres frontales, terminadas a fines del siglo XX, alcanzan los 112 metros y pueden verse desde varios kilómetros de distancia. Cada una está rematada por agujas metálicas y rodeada por cientos de pequeños pináculos que acentúan la sensación de verticalidad. La iluminación nocturna resalta todavía más esa arquitectura, convirtiendo al edificio en uno de los íconos visuales de la ciudad.

El interior posee una altura cercana a los 37 metros y una nave central inmensa que transmite inmediatamente la sensación de ingresar en una catedral europea medieval. Todo el espacio fue diseñado para dirigir la mirada hacia arriba mediante columnas altísimas, bóvedas ojivales y arcos apuntados. La nave principal está acompañada por dos naves laterales separadas por enormes columnas de piedra. El techo está compuesto por una compleja estructura de bóvedas nervadas que reproducen el estilo gótico clásico y generan una extraordinaria acústica.

Uno de los aspectos más admirados es la luz. Durante distintos momentos del día los rayos solares atraviesan los vitrales de colores proyectando sobre el piso y las columnas una combinación de azules, rojos, verdes y dorados que modifica completamente el ambiente interior. Los 89 ventanales, de los cuales 37 son grandes vitrales, fueron fabricados principalmente en talleres de Francia y Alemania. Cada uno narra episodios del Antiguo y del Nuevo Testamento, además de representar santos, vírgenes y escenas de la historia cristiana.

Los vitrales constituyen una de las mayores colecciones de arte religioso en vidrio del país. El enorme rosetón frontal proyecta un círculo de luz multicolor sobre la nave principal y cambia de tonalidad según la posición del sol. El altar mayor fue construido completamente en piedra y concentra buena parte del trabajo escultórico del templo. Allí se encuentra la imagen de la Inmaculada Concepción, patrona de la Catedral y de la Arquidiócesis de La Plata.

Detrás del altar se ubica el coro de canónigos, tallado en madera por artesanos tiroleses encabezados por Leo Mahlknecht y sus hermanos. Las tallas muestran escenas bíblicas y figuras vegetales con un nivel de detalle extraordinario. Los confesionarios fueron realizados en roble de Eslavonia y las innumerables esculturas de madera del interior fueron elaboradas por el escultor Leo Moroder, uno de los grandes artistas del arte sacro europeo del siglo XX. Está compuesto por granitos provenientes de Olavarría, Calamuchita y San Luis, combinando tonalidades rosadas, negras y grises que forman enormes figuras geométricas. El pulido espejo del piso refleja las columnas y los vitrales, multiplicando la luminosidad interior. En el subsuelo funciona el Museo de la Catedral, uno de los museos eclesiásticos más importantes del país.

El museo conserva los planos originales de Pedro Benoit, moldes utilizados durante la construcción, fotografías históricas, herramientas, esculturas, ornamentos litúrgicos y documentos relacionados con la fundación de la ciudad. Allí también se encuentra la cripta donde descansan los restos del fundador de La Plata, Dardo Rocha, y de su esposa Paula Arana.

Después de ascender por ascensores y escaleras internas se llega a 63 metros de altura, desde donde se obtiene una vista panorámica de toda la ciudad. Desde ese punto puede apreciarse el diseño perfectamente geométrico de La Plata, con Plaza Moreno en el centro y las diagonales que caracterizan el trazado urbano. Las torres también albergan un carillón de 25 campanas instalado durante la restauración de los años noventa. Su sonido acompaña las principales celebraciones religiosas y puede escucharse en gran parte del casco histórico platense.

Centenares de figuras representan santos, ángeles, profetas, gárgolas y elementos simbólicos del cristianismo. Muchas fueron restauradas durante las obras de finales del siglo XX respetando los diseños originales de Pedro Benoit. La elección del ladrillo visto también convirtió al edificio en un caso singular dentro de la arquitectura neogótica. A diferencia de la mayoría de las grandes catedrales europeas, construidas íntegramente en piedra, la Catedral de La Plata exhibe sus ladrillos al descubierto. Esa decisión terminó otorgándole una identidad propia y acercándola al denominado gótico báltico, característico del norte de Europa.

Las dimensiones del templo impresionan incluso a escala internacional. La Catedral tiene aproximadamente 120 metros de largo, más de 76 metros de ancho en el crucero y dos torres de 112 metros, lo que la ubica entre las construcciones religiosas más altas de América. Además, posee alrededor de 7.000 metros cuadrados de cubierta, cientos de agujas ornamentales y más de doscientas piezas escultóricas distribuidas en su fachada.

La riqueza artística del edificio también incluye un importante conjunto de órganos, mobiliario litúrgico, imágenes religiosas y piezas de orfebrería que fueron incorporadas a lo largo del siglo XX. El templo continúa siendo sede de las principales ceremonias de la Arquidiócesis de La Plata y escenario de celebraciones religiosas de alcance nacional.

El triunfo en el Mundial de Catedrales también tuvo un componente simbólico por los rivales que dejó en el camino. La Catedral de La Plata eliminó a construcciones consideradas Patrimonio Mundial de la UNESCO y referentes absolutos de la arquitectura occidental. Entre ellas estuvieron Notre Dame de París, reconstruida tras el incendio de 2019; el Duomo de Milán, uno de los mayores templos góticos de Italia; la Catedral de Colonia, declarada Patrimonio de la Humanidad y una de las inspiraciones directas del proyecto de Pedro Benoit; y finalmente la Catedral de Santa María del Fiore, célebre por la cúpula diseñada por Filippo Brunelleschi y considerada una de las obras maestras del Renacimiento.

El reconocimiento también volvió a instalar a la Catedral de La Plata dentro de los grandes circuitos internacionales de turismo religioso y arquitectónico. Cada año miles de visitantes recorren el edificio no sólo por su valor espiritual, sino también por su importancia histórica y artística. El museo, el ascenso al mirador, la cripta y los vitrales forman parte de uno de los recorridos culturales más completos de la ciudad.

La consagración en el Mundial de Catedrales, aunque surgida de una competencia virtual organizada por un proyecto de divulgación histórica en redes sociales, terminó convirtiéndose en un fenómeno internacional. Decenas de miles de usuarios participaron de las votaciones y eligieron a la Catedral de la Inmaculada Concepción de La Plata como la ganadora absoluta del certamen, otorgándole un reconocimiento que volvió a poner en primer plano a uno de los edificios religiosos más imponentes de la Argentina y de América Latina.