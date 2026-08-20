Efecto Tolkien: quiénes son los Gandalf que marcharon contra Peter Thiel

Un grupo de manifestantes disfrazados de Gandalf, el legendario mago creado por J.R.R. Tolkien en El Señor de los Anillos, convirtió la puerta de la mansión del multimillonario Peter Thiel, en el exclusivo barrio porteño de Barrio Parque, en el escenario de una protesta que mezcló activismo político, performance artística y crítica al poder de las grandes corporaciones tecnológicas. Lejos de tratarse de un simple cosplay o de una manifestación pintoresca, la intervención buscó denunciar el desembarco en la Argentina de uno de los empresarios más poderosos de Silicon Valley y advertir sobre el avance de un modelo que los manifestantes definen como “tecnofeudalismo”.

La acción y su trasfondo fueron analizados por Flavio Rapisardi en el artículo "Gandalf contra Peter Thiel: magia contra los tecnofeudales", publicado por Revista Anfibia, donde el autor interpreta la protesta como un episodio de una disputa cultural, política y simbólica por el futuro de la tecnología y la democracia. La movilización estuvo integrada por artistas, activistas, investigadores y militantes de colectivos que cuestionan el poder de las grandes plataformas digitales y el modelo económico impulsado por los gigantes tecnológicos. Todos aparecieron vestidos con largas túnicas grises, sombreros puntiagudos, barbas blancas y bastones de madera que imitaban al personaje de Gandalf. En lugar de consignas tradicionales, eligieron apropiarse del universo de Tolkien para enfrentar al propio Thiel utilizando los símbolos literarios que el empresario convirtió en emblema de su proyecto tecnológico.

"Las últimas reuniones de los lunes de la Yihad contra las Corporaciones de la Distracción fueron con tela, aguja e hilo, pegamento y alambre. Entre los iniciales minutos dedicados al aburrimiento y las charlas políticas y personales se cosían trajes y se craneaba la acción directa que durante estas horas es comentada hasta en medios de comunicación europeo: un grupo de Gandalfs protestó en la mismísima puerta del tecnoligarca reaccionario Peter Thiel", escribió Rapisardi y agregó: "Todo fue por correo. La Yihad contra las Corporaciones de la Distracción no tiene Instagram, ni X, ni Facebook. Solo en Substack tienen la publicación 'Tiempo Yihadista' con ciento treinta suscriptores, allí publica desde hace poco tiempo un podcast y notas. Pero su historia es mucho más antigua". Una curiosidad a todo esto es la "presencia" de Lisandro Al-Gaib, el líder espiritual elegido de la Yihad que firma todo lo que se comunica.

“La Yihad contra las Corporaciones de la Distracción es un esfuerzo colectivo por hacer circular la percepción de que el modo de existencia que nos imponen hoy las plataformas estandariza nuestra experiencia digital, empobrece nuestra experiencia vital y daña nuestra capacidad de organización política. Las plataformas de las Corporaciones de la Distracción están diseñadas para hacer que permanezcamos en ellas la mayor cantidad de tiempo que sea posible. Y mientras los cuatro o cinco tipos más ricos del mundo ganan guita secuestrando nuestra atención, vamos concediendo terreno a las lógicas de su imperio en el campo de la subjetividad y del contrato social. Cuanto más tiempo le dedicamos a las Corporaciones de la Distracción, menos le dedicamos a la conformación y reconocimiento de nuestra propia identidad y la identidad de nuestras comunidades”, plantea el comunicado de la organización.

El personaje de Tolkien representa la figura que enfrenta la concentración del poder, que se interpone ante quienes buscan dominar el mundo a través de un objeto extraordinario y que pronuncia una de las frases más célebres de la saga: “You shall not pass” (“No pasarás”). Esa expresión apareció escrita en pancartas frente a la residencia de Thiel y funcionó como un mensaje dirigido al avance de las empresas tecnológicas sobre la vida social, los datos personales y las instituciones democráticas.

La protesta estuvo dirigida contra Thiel porque los manifestantes lo consideran uno de los principales arquitectos del nuevo poder tecnológico global. El empresario alemán-estadounidense es cofundador de PayPal, fue el primer gran inversor de Facebook y creó Palantir Technologies, una empresa especializada en inteligencia artificial, análisis masivo de datos y sistemas de vigilancia que trabaja con el Ejército de Estados Unidos, agencias de inteligencia y organismos de seguridad. Para Rapisardi, Thiel encarna una corriente ideológica que combina libertarianismo extremo, transhumanismo, inteligencia artificial y una visión profundamente crítica de la democracia liberal.

El artículo sostiene que Thiel no es solamente un empresario exitoso sino también un pensador que promueve una doctrina según la cual la innovación tecnológica debe avanzar sin límites regulatorios. En la crónica se recuerda que el magnate ha planteado en distintas conferencias que las regulaciones, el ambientalismo y los movimientos que buscan imponer controles éticos a la tecnología representan una amenaza para el progreso. Esa concepción es la que motiva la respuesta de los manifestantes, quienes consideran que la tecnología no puede quedar en manos de un pequeño grupo de multimillonarios con capacidad para influir sobre gobiernos, economías y sistemas de vigilancia.

Uno de los ejes centrales de la nota es la referencia a Palantir, la empresa fundada por Thiel. Rapisardi explica que el nombre proviene directamente de El Señor de los Anillos. En la obra de Tolkien, los palantires son piedras esféricas capaces de observar acontecimientos ocurridos a enormes distancias y de influir sobre quienes las utilizan. El autor interpreta que el magnate convirtió ese objeto literario en una metáfora empresarial de la vigilancia y del acceso privilegiado a la información. Por eso los manifestantes recuperaron el mismo símbolo para invertir su significado y denunciar el poder de las tecnologías de observación masiva.

Durante la protesta también se escucharon cánticos que hacían referencia al universo tolkieniano. Los activistas cantaron: “Peter, Peter, compadre, la c... de tu madre. Vos tenés palantires para ver el futuro. Mirate en el espejo, vas a ver un b...”, una consigna que ironizaba sobre el nombre de la empresa del magnate y sobre su pretensión de anticipar y controlar el futuro mediante la inteligencia artificial y los datos.

Rapisardi enmarca la protesta dentro de una batalla más amplia por los imaginarios tecnológicos. Según el artículo, Silicon Valley construyó durante décadas un relato donde sus empresarios aparecen como visionarios capaces de salvar a la humanidad gracias a la innovación. Frente a ese discurso, los activistas apelan a la literatura fantástica, a los mitos y a la cultura popular para disputar ese relato desde otro lugar. Gandalf aparece entonces como la figura que recuerda que todo poder necesita límites y que incluso los objetos más poderosos pueden corromper a quienes los poseen.

El texto también vincula esta intervención con un debate internacional que adquirió fuerza durante 2026. El periodista de Anfibia señala que la figura de Gandalf reapareció recientemente en la encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV, un documento dedicado a la inteligencia artificial y la ética tecnológica que muchos analistas interpretaron como una respuesta indirecta al pensamiento de Peter Thiel y a la expansión del transhumanismo. Para el autor, tanto la protesta en Barrio Parque como esa referencia papal forman parte de una misma discusión sobre quién debe gobernar el desarrollo tecnológico y bajo qué principios.

Otro concepto desarrollado es el de “tecnofeudales”, tomado de las discusiones impulsadas por economistas y filósofos que describen un sistema en el que un puñado de corporaciones controla infraestructuras digitales, datos personales y plataformas de las que dependen millones de personas. En esa lógica, explica la nota, los usuarios dejan de ser únicamente consumidores para convertirse en productores permanentes de información y valor económico dentro de territorios digitales administrados por compañías privadas con escaso control democrático.

La llegada de Thiel a la Argentina es un hecho que excede la compra de una residencia en Barrio Parque. El empresario eligió al país como un espacio estratégico para desarrollar inversiones vinculadas a la inteligencia artificial, la energía y los recursos naturales, aprovechando un contexto político favorable a la desregulación y a la apertura de grandes proyectos tecnológicos. Esa presencia despertó preocupación entre sectores académicos y activistas que advierten sobre el riesgo de convertir al país en un laboratorio de experimentación para tecnologías de vigilancia y modelos de negocio con escasos controles públicos.