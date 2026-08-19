Por qué la familia de Luis Vadalá demandará a la serie de Moria Casán

La serie sobre la vida de Moria Casán, estrenada el 14 de agosto en Netflix, ya enfrenta su primera controversia judicial. La familia de Luis Vadalá, expareja de la diva, anunció que iniciará acciones legales por la manera en que el empresario, fallecido en 2023, fue retratado en la ficción.

Uno de los primeros capítulos reconstruye la relación que Casán y Vadalá mantuvieron durante una década. Se casaron en Miami en 1990 y su vínculo terminó rodeado de acusaciones de infidelidades, deudas y consumo de drogas. Precisamente una escena en la que el personaje de Vadalá aparece consumiendo de manera excesiva provocó la reacción de sus hijos.

La encargada de expresar públicamente el malestar fue Ingrid Vadalá, hija mayor del empresario, quien se comunicó con Ángel de Brito. Según contó el conductor de LAM, la querella apuntará contra la producción, la productora y la plataforma.

"Todo lo que se muestra, sinceramente, resulta absurdo y vulgar. Mi papá no era una persona así, era un señor, un hombre educado y respetuoso", manifestó Ingrid. Además, cuestionó que la serie lo presente como una persona "grotesca" o maleducada y remarcó que, incluso si hubiera existido un problema de consumo, se trataría de una cuestión perteneciente a su privacidad.

La hija de Vadalá también sostuvo que la ficción utiliza el origen trabajador de su padre para menospreciarlo. "Él nunca ocultó ser un tipo de barrio y trabajar en su taller. Usaron eso para menospreciarlo", afirmó.

Según su versión, la serie tampoco habría respetado cómo comenzaron ni cómo terminaron realmente la relación entre Moria y Vadalá. Ingrid aseguró que conoce los hechos de primera mano porque atravesó esa etapa entre los 12 y los 21 años.

El debate, sin embargo, sumó otro elemento: el propio Vadalá había reconocido públicamente en vida el consumo de cocaína durante su relación con Casán. En LAM recordaron incluso que había asegurado que fue Moria quien lo introdujo en esa droga.

Para la familia, de todos modos, el problema excede ese dato y pasa por la construcción general del personaje y la exposición de aspectos privados de una persona que ya no puede responder a lo que se muestra.

Así, a pocos días de su estreno, la biopic de Moria suma un conflicto que podría trasladarse a Tribunales y volver a instalar la discusión sobre los límites entre las historias personales, la ficción y el derecho de los familiares de quienes son retratados.