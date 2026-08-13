La estrafalaria propuesta de casamiento de Galmarini a Moría Casán

Pato Galmarini eligió la premiere de la serie de su pareja para blanquear un sueño tan particular como concreto: casarse con Moria Casán en La Bombonera. El político acompañó a la diva en la presentación de "Moria", la ficción de Netflix inspirada en su vida, y en diálogo con "Ya Fue Todo" (Jotax Digital) reveló que ya dio los primeros pasos para conseguir el estadio de Boca. "Estoy esperando, Riquelme no me llama", lanzó, entre risas.

Según contó, la gestión ya está en marcha: "El vicepresidente me dijo que me conseguía la cancha, pero por ahora nada. Moria ya está dispuesta". Y no se guardó la fantasía completa sobre cómo imagina el festejo: "Yo con la camiseta de Boca y Moria creo que también. Todo de Boca, con la 12, por favor, gritando 'Moria corazón'".

Antes de la revelación sobre la boda, Galmarini también había hablado sobre lo que significa la serie para la carrera de Casán: "Yo le digo a Moria que con la serie, que no es el final de su vida, es parte de la historia argentina. No del cine ni del espectáculo o el teatro, de la historia argentina".

La premiere de "Moria" se realizó el martes en el Teatro Lola Membrives, previo al estreno global en Netflix este 14 de agosto. La diva, que celebra sus 80 años, llegó acompañada por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, las tres actrices que la interpretan en distintas etapas de su vida, además de decenas de invitados del ambiente del espectáculo.

La relación entre Galmarini y Casán se hizo pública hace algunos años y desde entonces se mantuvo entre las parejas más comentadas del ambiente, tanto por la diferencia de perfiles —él, hombre de la política; ella, ícono absoluto de la farándula— como por la exposición mediática que ambos manejan con soltura. Que el propio Galmarini haya elegido un evento tan simbólico como la premiere de la serie biográfica de Casán para blanquear sus planes de casamiento no hizo más que confirmar que, para la pareja, cada aparición pública es también una oportunidad de compartir el próximo capítulo de su historia.