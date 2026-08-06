Las novelas que lee Antonela Roccuzzo en vacaciones

Antonela Roccuzzo descansa junto a Lionel Messi y sus hijos, tras el agitado Mundial que jugó su marido. Se quedó en Miami para desconectar, lejos del ruido mediático. Pero no dejó de compartió contenido en Instagram. Por ejemplo, un álbum a modo de "recap" del descanso que cosechó miles de elogios.

Pese a las vacaciones, Antonela no dejó de lado una de sus pasiones: la lectura. En esta oportunidad eligió sumergirse en la saga de fantasía de Holly Black, escritora y editora estadounidense también conocida por Las crónicas de Spiderwick, con los títulos El príncipe cruel, El rey malvado y La reina de nada, una trilogía ambientada en un reino de hadas que se convirtió en un fenómeno entre los lectores jóvenes gracias al boom de BookTok. La historia sigue a Jude, una joven mortal trasladada a la Corte Suprema del Reino Feérico tras quedar huérfana, que lucha por hacerse un lugar en un mundo que desprecia a los humanos, en medio de intrigas palaciegas y una guerra civil que amenaza con estallar.

No es la primera vez que Roccuzzo se muestra fanática de esa saga: hace un par de años ya había compartido en sus redes la llegada a su casa de esos mismos libros, junto con la trilogía Cuentos de hadas modernos (Tributo, Valor y Hierro). En esa oportunidad también reveló su devoción por Alas de sangre, de Rebecca Yarros. Su gusto por el género fantástico, de hecho, tiene un origen más lejano: es fanática confesa de Harry Potter y en 2021 se tatuó una snitch dorada, la pelota emblema del Quidditch, en el brazo izquierdo.

Su costado lector también se evidenció hace unas semanas, cuando debutó en TikTok con un video en el que mostró su biblioteca personal, con ejemplares de Stephen King, Colleen Hoover y Christian Schleu, entre otros autores, mostrando un gusto que combina el terror, el romance y la fantasía. Avisó del estreno de la cuenta a través de sus historias de Instagram, y acompañó el clip con una frase directa: "¿Tienes algún hobby? Yo".

El gesto confirmó lo que sus seguidores ya sospechaban: entre partidos, viajes y la vida familiar junto a Messi, los libros son uno de los espacios fijos de Roccuzzo para desconectar.